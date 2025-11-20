Marc O'Polo: Scandinavische Holiday Collectie voor heren

De nieuwe Scandinavische kerstcollectie van Marc O’Polo vangt de sfeer van Scandinavische feestdagen met heldere lijnen, verfijnde stoffen en tijdloze kleuren. De zorgvuldig samengestelde selectie van looks straalt warmte en moderne lichtheid uit, met ingetogen elegantie en luxueuze materialen.

Voor heren brengt de Scandinavische kerst een moderne benadering van gelegenheidskleding in een strakke, minimalistische stijl. Tijdloos grijs fluweel geeft een feestelijke twist aan slank gesneden blazers en overshirts. Coltruien en broeken van fijne zuivere scheerwol, gecombineerd met knitwear van duurzame wol-zijde blends, zorgen voor een verfijnd en comfortabel gevoel.

Credits: Marc O'Polo

Credits: Marc O'Polo

Of het nu gaat om een kerstdiner, een zakelijke bijeenkomst of een winterse wandeling, de collectie biedt zelfverzekerde looks voor bijzondere gelegenheden, afgewerkt met kasjmieren sjaals en handschoenen en leren riemen met een geraffineerde afwerking.