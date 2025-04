Marc O'Polo SS25 Beachwear

Creatief, natuurlijk of minimalistisch—de nieuwe beachwear van Marc O’Polo staat voor veelzijdige eenvoud. Van gedurfde geometrische prints en levendige kleuren tot een strakke Scandinavische esthetiek. De perfecte metgezel: een logohanddoek van badstof in biologisch katoen. Een statement voor een zomer die nooit eindigt.

Vintage-geinspireerde statements: women

Van moderne klassiekers tot eigentijdse stijlen in veelzijdige silhouetten. Bloempatronen in tinten mint en blauw stralen een casual vrouwelijkheid uit, terwijl vintage-geïnspireerde geometrische prints een verfijnd statement maken. Sportief en geraffineerd krijgt de Scandinavische streepprint een frisse update in mintgroen.

Zomer essentials in zwart en wit, of het nu gaat om sportieve logo-interpretaties of schilderachtige strepen, brengen een extra vleugje elegantie naar het strand of het zwembad. Gedurfde kleuren, variërend van diepblauw tot koraalrood, roepen een zomerse sfeer op. Gemaakt van sneldrogende gerecyclede materialen, zijn deze onderhoudsvriendelijke stukken UV-beschermend en chloorbestendig. Perfect te combineren met lichte camisole-jurkjes in zomerse seersucker. Echte favorieten voor meer dan één zomer.

Credits: Marc O'Polo

Credits: Marc O'Polo

Men

Gedurfde kleuren, klassieke snits en frisse prints. Gemaakt van GRS-gecertificeerde gerecyclede materialen, zijn de zwembroeken sneldrogend, UV-beschermend en chloorbestendig. Geïnspireerd door flora en fauna wekken all-over prints met bloemen, zeesterren en koraal het verlangen naar een lange dag aan zee. Zwembroeken met grote of kleine geometrische prints in levendige zomertinten zoals Hawaiian Ocean en Aquatic Awe stralen moeiteloze, extra-zomerse stijl uit.

Tijdloze en veelzijdige essentials in krachtige kleuren zoals koraalrood of diep marineblauw maken de collectie met verfijning compleet. De nieuwe Spring/Summer 2025 beachwear biedt een breed scala aan stijlen voor een extra dosis feel-good vibes, de hele zomer lang.