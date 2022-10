Marco Van Biesen is nieuwe key account manager Belux bij Brands-360

Een nieuw gezicht bij Brands-360: Marco van Biesen is per 1 oktober bij Brands-360 gestart als Key Account Manager BeLux. In deze functie is Marco verantwoordelijk voor de schoenenlicenties van G-Star RAW, Björn Borg, Gaastra en Levi’s Kids. Daarnaast onderhoudt en breidt hij de klantrelaties uit in België en Luxemburg.

Marco heeft meer dan tien jaar werkervaring als Sales en Accountmanager. Hij heeft hiervoor bij Antar Shoe gewerkt en is daardoor goed bekend met de schoenenbranche. Marco zal samen met Niko Hallemans de Belgische markt bedienen en is onderdeel van het BeNeLux Team onder leiding van Jeroen Bennink.

“Marco werkt al een tijdje succesvol en met veel plezier in de schoenhandel. Hij heeft passie voor het vak en zorgt voor een frisse wind in ons team. Ik kijk uit naar onze samenwerking en ben overtuigd dat we samen de volgende stap kunnen maken wat betreft de verkoop van onze merken”, zegt Jeroen Bennink, Sales Manager BeNeLux over de uitbreiding van zijn team.

Marco Van Biesen

Binnenkort start Brands-360 met de verkoop van de AW ‘23 collecties. Om een afspraak in te plannen, kunt u Marco contacten via telefoon of e-mail.

Phone +32 477 293 825

Email marco.van.biesen@brands-360.com

Showroom BELUX Verbindingsdok-Oostkaai 21-23 2000 Antwerp, Belgium

Over Brands-360

Brands-360 is opgericht in 2009, is uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal footwear brand house. Met een 360-graden aanpak biedt Brands-360 merken een scala aan mogelijkheden en diensten, waaronder verkoop, design, sourcing, logistiek, marketing en e-commerce. Het merkenportfolio bedient de casual-, sport- en lifestylemarkt met internationaal opererende merken zoals G-Star RAW, Björn Borg, Gaastra, Levi’s Kids en Supertrash.

Brands-360 is onderdeel van de Unlimited Footwear Group.