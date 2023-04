Maria Grazia Chiuri breidt denimlijn 'Dior 8' uit met nieuwe stijl

Het tijdloze en veelzijdige icoon van de blauwe jeans wordt door Maria Grazia Chiuri opnieuw uitgevonden in een reeks denimbroeken, die een elegante, ontspannen en oneindig moderne look beloven.

Onder de naam Dior 8, als eerbetoon aan het geluksnummer van de oprichter-couturier, en aanvankelijk bestaande uit acht onweerstaanbare variaties, wordt de collectie nu aangevuld met een negende variant die alle lichaamstypes sublimeert. Deze uitzonderlijke creaties, gemaakt van ruwe denim, bestaan in bootcut, flared, wide-leg, boyfriend of cargo en in een nieuw recht model dat voor de Dior-lijn lente-zomer 2023 werd bedacht.

Beeld: Dior, eigendom van het merk.

Beeld: Dior, eigendom van het merk.

Elk paar is aan de achterkant voorzien van een label met de handtekening "Christian Dior", aangevuld met twee horizontale strepen en het nummer van het model - van D01 tot D09 - een eerbetoon aan de detailkunst die het Huis dierbaar is.

Een overvloed aan uiterst geliefde stukken om te (her)ontdekken, seizoen na seizoen.