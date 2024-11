Marie Jo lanceert empowering nieuwe lingeriecollectie voor SS25

Flatterende bloemenprints, zachte pasteltinten, comfy materialen en frivole, verleidelijke details: Marie Jo SS25 zit boordevol goeie vibes. Bereid je voor op designs die je dag meteen een boost geven en pasvormen die je het gevoel geven dat je de wereld aankan. ​

Fun, flawless en feel-good

Marie Jo SS25 draait volledig rond feel-good designs en piekfijne pasvormen. Helemaal volgens de filosofie van het merk, aldus Head of Design Carole Lambert. “Marie Jo gaat over je geweldig voelen omdat je er fantastisch uitziet en je 100% comfortabel voelt. We willen dat onze lingerie op alle mogelijke manieren een happiness boost is, en deze collectie is een ode aan dat gevoel.” ​ ​“De frisse designs, verrassende kleurencombinaties en intrigerende texturen zijn zorgvuldig ontworpen om je een geluksmomentje te geven telkens als je in je lingerielade duikt. Plus: onze doordachte pasvormen houden je happy en comfy—wat de dag ook brengt.”

Credits: Marie Jo Odilly

De collectie

Marie Jo SS25 omvat heel wat opvallende nieuwe designs met de verrassende twist waar het merk zo om bekend staat. Dé ster van de show? Odilly. Met haar betoverende combinatie van zachte pasteltinten, contrasterende texturen en een felle pop of colour in bloemenbroderie is de serie de ultieme belichaming van de Marie Jo aesthetic. “Odilly is stijlvol en verrassend zonder aan comfort in te boeten. Ondanks de prachtige looks en uitgewerkte details zijn de stukken net zo draagbaar en comfy als een t-shirt bh. Dat is helemaal Marie Jo.” De serie is verkrijgbaar in alle vertrouwde Marie Jo-pasvormen en biedt dus voor elk wat wils. ​ ​Een andere high-profile lancering uit de collectie is Lizelot, een serie met subtiele bloemendetails die doet denken aan een namiddag in de rozentuin. Fun, verrassend, comfortabel—en 100% Marie Jo.

Credits: Marie Jo Odilly

Tijdloze wardrobe staples

Naast opvallende nieuwe series kunnen lingerie lovers dit seizoen ook opnieuw bij Marie Jo terecht voor kwaliteitsvolle en tijdloze basics. SS25 omvat een reeks vertrouwde én nieuwe ingetogen series in zachte en flatterende new neutrals. Een mooi voorbeeld is Cyrile; een gloednieuwe serie verkrijgbaar in stijlvol zwart en zacht parelroze die perfect de balans vindt tussen stijl en comfort—zowel in de bh’s en slips als in een spectaculaire bodysuit.

Credits: Marie Jo Odilly

De Marie Jo icons

​Goed nieuws voor liefhebbers van iconisch design, want ook de vertrouwde pasvormen van publiekslievelingen als Avero, Tom en Jane maken voor SS25 een trendy comeback. De Marie Jo icons zijn het hele jaar door verkrijgbaar in een reeks tijdloze kleuren en kregen er speciaal voor het nieuwe seizoen nog een aantal verrassende nieuwe kleurvarianten bij! ​​ ​Marie Jo SS25 is veelzijdigheid en range op zijn best. Naar goede Marie Jo-gewoonte biedt de gloednieuwe collectie alles van flatterende neutrals tot trending designs, en van full-coverage t-shirt-bh's tot barely-there bralettes—stuk voor stuk zorgvuldig ontworpen om de best mogelijke combinatie van looks, comfort en kwaliteit te bieden. ​​ ​“Het leuke aan onze collecties is dat ze lingerie lovers de vrijheid bieden om te spelen met kleuren en designs, binnen de vertrouwde pasvormen en het karakteristieke comfort van Marie Jo. Ze kunnen kiezen voor tijdloos en ingetogen, gewaagder dan ooit, en alles daartussenin—en dat allemaal binnen hun gekende pasvormen en materialen.”

Credits: Marie Jo Odilly