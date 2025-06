Marie Jo x Smiley®: een limited edition vol dopamine

Feel-good merk Smiley® in een mix met feel-good lingerie van Marie Jo. Voor AW25 pakt Marie Jo uit met een exclusieve limited edition capsulecollectie: Tom x Smiley®. Twee iconen, één missie: good vibes all the way.

Credits: Marie Jo

Tom, de favoriet van velen, staat bekend om zijn comfy fit en als ideale naadloze t-shirtbh. Voeg daar de vrolijke, iconische smiley van Smiley® aan toe - op de herkenbare bolletjesbandjes, natuurlijk - en je krijgt een lingeriesetje dat je humeur meteen een upgrade geeft.

De collectie? Een voorgevormde bralette, de bestseller heartshape,een ministring en een gladde body met hartvormige bh. Elk stuk barst van de positieve energie, met subtiele maar speelse Smiley®-details die je look én je dag oplichten.

Credits: Marie Jo

Credits: Marie Jo

Tom x Smiley® nu beschikbaar

En het beste nieuws? Tom x Smiley® is nu beschikbaar - net op tijd om je zomerlook wat extra fun en flair te geven.