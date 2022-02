Marina Rinaldi presenteert Spring/Summer 2022 collectie

In de nieuwe Spring/Summer collectie van Marina Rinaldi staan vier veelzijdige lijnen centraal. De beachwear-lijn Ventotene is geïnspireerd op het gelijknamige Italiaanse eiland en bevat onder andere badpakken en luchtige kaftans, broeken en rokken in zomerse kleuren. Daarnaast is er de Pastel Power jeanswear-lijn in zachte voorjaarskleuren, de Floral Lady T-shirtlijn met fotografische bloemenprints en een activewear-lijn: MRN - Fancy Golfers. Marina Rinaldi, dat al sinds de oprichting in 1980 staat voor inclusiviteit, brengt met deze vrolijke en kleurrijke collectie een ode aan de unieke eigenschappen van iedere vrouw.

Pastel Power: denim in pastel

Denim is onmisbaar in ieders kledingkast. Geliefd door velen, veelzijdig en inclusief op een manier die historisch gezien de klasse- en genderbarrières heeft doorbroken. Denim is geschikt voor informele gelegenheden en met wat kleine aanpassingen ook voor formelere events. De karakteristieke blauwtinten zijn tijdloos, maar voor SS'22 heeft Marina Rinaldi juist gekozen voor zachtere tinten. De jeanswear-lijn is, dankzij het gebruik van natuurlijke verfstoffen, uitgevoerd in pastelkleuren, waaronder lichtgeel, saliegroen en lichtroze. Een ietwat oversized jas en een blouse met Chinese boord, afhangende schouders en een lichte pof aan de manchetten worden gecombineerd met een broek die in twee modellen verkrijgbaar is. De ene broek heeft een wijde pijp, een omslag bij de enkels en grote zakken aan de voorkant. De andere is iets langer en strakker én is voorzien van de klassieke vijf zakken. Alles ademt het frisse gevoel van de natuur die ontwaakt na een lange, barre winter. Bovendien ligt de nadruk op duurzaamheid vanwege de natuurlijke verfstoffen die zijn gebruikt; alle gebruikte verfstoffen zijn vrij van chemicaliën. De pastelkleurige denim-items zijn vanaf januari 2022 online en in de winkels verkrijgbaar.

Floral Lady

Een klaproos, anjer, madelief, roos en een blad van een filodendron: allemaal bloemen die in de lente tot bloei komen, maar elk hun eigen schoonheid hebben. Deze staan centraal in het T-shirtproject Floral Lady van Marina Rinaldi voor de SS'22 collectie. De T-shirts zijn verkrijgbaar in zes verschillende ontwerpen, zijn gemaakt van katoen en hebben een klassieke pasvorm. Ieder shirt is gedecoreerd met grote prints van gezichten van vrouwen uit verschillende etnische groepen en delen van de wereld waar de bloemen bloeien. Daarnaast is ieder T-shirt een uiting van goodwill en harmonie en stralen ze onbeperkte schoonheid en pure vrouwelijkheid uit. Op de rug van de T-shirts staat een tekst waarin de semantische en botanische eigenschappen van de bloem worden omschreven. De kleuren, waaronder zonnegeel, bonbon-roze en ultrafresh-groen, die vaak worden gecombineerd met camel, creëren een niet-alledaags effect; zij vormen een elementair onderdeel van het project. De T-shirts zijn vanaf januari 2022 online en in de winkels verkrijgbaar.

Picture: Marina Rinaldi, Women SS22 Collection, courtesy of the brand

Ventotene

Een klein eiland vol kleur en geschiedenis, waar de wind altijd waait. Dat is Ventotene, het kroonjuweel van de Pontijnse Eilanden vlak voor de kust van de Italiaanse regio Lazio. Hier zijn de kleine huisjes versierd in geel en roze, wat prachtig past bij het intense blauw van de Tyrreense Zee. De kleuren in de beachwearlijn van Marina Rinaldi zijn hierdoor geïnspireerd. Badpakken, zwierige kaftans, lange rokken en ruime broeken die kunnen worden gecombineerd met tunieken met laaghangende schouders symboliseren de emotie die je voelt als je voor het eerst op het eiland aankomt. Het eiland voelt magisch aan door de lange zonsondergang boven zee en de imposante vulkanische rotspartijen. Kaftans met lange klokmouwen of korte mouwen tot net boven de elleboog en versierd met stijlvolle, decoratieve borduursels geven je een gevoel van totale vrijheid. Rokken tot op de enkel met veelkleurig gestreepte taillebanden zwieren elegant langs je benen dankzij de franjes. De gebruikte motieven zijn een combinatie van geometrische patronen en grote bloemenprints. Het verrassende samenspel van all-over-prints op effen kleuren brengt de motieven echt tot leven. De zwemkleding met de verleidelijke ronde of v-hals, voorzien van dezelfde motieven als de kleding, vormt het ideale alternatief voor topjes. De kleuren variëren van golf-blauw en wisteria-indigo (de plant die je veel over pergola's heen ziet groeien) tot zongeel dat overgaat in oranje en uiteindelijk uitkomt bij een aardse tint. De beachwear ligt vanaf eind april 2022 in de winkels en is vanaf dan ook te verkrijgen via de webshop van Marina Rinaldi.

Fancy Golfers

In MRN, het activewear-project van Marina Rinaldi, wordt de esthetiek van sportkleding verkend en opnieuw vormgegeven. Voor de collectie SS'22 hebben de ontwerpers de elegante stijl van golfkleding gebruikt als inspiratiebron. Het resultaat bestaat uit veelzijdige items die uitstekende technische prestaties leveren en tegelijkertijd geschikt zijn voor alledaags gebruik. Na kledingstukken voor de sportschool, hardlopen, skiën, tennis en paardrijden, vormen de groene velden van de oogverblindende golfbanen nu het decor voor dynamische seizoensstijlen. Hedendaagse golfspelers betreden de golfbaan in levendige, comfortabele en veelzijdige outfits - zonder de harmonie en charmante details van de klassieke outfits uit het oog te verliezen. MRN geeft een heel eigen draai aan dit thema. De toon van de collectie is modern en er is gebruikgemaakt van innovatieve materialen. Dat is onder andere te zien aan het mesh met logo, materialen die op badstof lijken en met laser uitgesneden stoffen die het effect van een duikpak hebben. De belangrijkste kleuren zijn roomwit, fuchsia en camel gecombineerd met horizontale strepen en geometrische vormen á la de jaren 70. De Fancy Golfers collectie is vanaf maart 2022 in de winkel verkrijgbaar.

Picture: Marina Rinaldi, Women SS22 Collection, courtesy of the brand

Over Marina Rinaldi

Marina Rinaldi is onderdeel van de Max Mara Fashion Group, dat vanaf het allereerste begin staat voor kwaliteit op maat, het omarmen van alle facetten van vrouwelijkheid en een voorliefde voor de Italiaanse stijl. Max Mara Fashion Group is in 1951 opgericht door Achille Maramotti. Marina Rinaldi werd opgericht in Reggio Emilia in 1980; een pioniersproject voor die tijd. Het was een van de eerste bedrijven die een breed scala aan maten aanbood, met bijzondere aandacht voor zachtere silhouetten.