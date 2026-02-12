Mayerline Brussels lanceert capsulecollectie met Ellen Kegels rond vrouwelijke veerkracht

Na eerdere samenwerkingen met sterke vrouwen, waaronder Prinses Delphine van Saksen-Coburg afgelopen najaar, lanceert het Belgisch modelabel Mayerline Brussels een nieuwe collab, deze keer met modeontwerpster Ellen Kegels van knitwearlabel LN Knits. Naar aanleiding van International Women’s Day brengen ze samen twee statement T-shirts die vrouwelijke veerkracht centraal zetten.

Deze samenwerking bouwt verder op hun succesvolle alpaca knitwearcollectie uit 2022, maar krijgt dit keer een uitgesproken persoonlijke insteek. Voor Kegels kwam de collectie tot stand na een intens jaar, getekend door rouw na het verlies van haar tweede broer, en tegelijk nieuw leven met de geboorte van haar zoontje. Die combinatie versterkte haar overtuiging dat vrouwen, hoe verschillend hun verhalen ook zijn, een uitzonderlijke veerkracht delen. Dat idee vormt de basis van deze nieuwe samenwerking.

Met deze capsule zet Mayerline Brussels haar missie verder om vrouwen te verbinden rond hun eigen, echte verhalen. Al bijna 70 jaar richt het merk zich op vrouwen. Met een team dat voor 97 procent uit vrouwen bestaat, weet Mayerline als geen ander hoe uitdagend het leven kan zijn en hoeveel er elke dag op vrouwen afkomt.

Twee T-shirts, twee boodschappen

De capsulecollectie bestaat uit twee boxy T-shirts met de opschriften ‘Any way she blooms’ en ‘The future is female’. “‘Any way she blooms’ verwijst naar het geloof dat we, ondanks uitdagingen en tegenslagen, ons steeds weer flexibel tonen en opnieuw kunnen stralen. Krasjes op ons hart betekenen niet dat onze ziel haar licht verliest,” vertelt Ellen Kegels. “‘The future is female’ staat dan weer voor de zachtheid, empathie en veerkracht die vrouwen meedragen en die de toekomst mee kunnen vormgeven. Ik ben telkens opnieuw onder de indruk van wat vrouwen dragen in een maatschappij vol verwachtingen.”

“Ik hoop dat vrouwen die dit T-shirt dragen zich krachtig voelen in wie ze zijn. Dat we ons verbonden voelen als vrouwen, en trots mogen zijn om vrouw te zijn. Mijn grootste voorbeeld is mijn mama. Als moeder van zes kinderen, waarvan ze er twee verloor in minder dan twee jaar tijd, blijft ze vechten voor haar familie. Nu ik zelf ook een groot gezin heb, besef ik des te meer hoe uitzonderlijk sterk ze is, als vrouw én als mama.” Ellen Kegels

Credits: Mayerline Brussels

“Wij zijn een bedrijf van vrouwen, voor vrouwen – gedragen door tienduizenden vrouwen. Daar zijn we trots op. We willen de schoonheid en het unieke van vrouw-zijn uitdragen, niet alleen via onze collecties, maar ook door vrouwen en hun verhalen écht een podium te geven. Daarom voelt de samenwerking met Ellen zo vanzelfsprekend. Haar verhaal herinnert ons eraan: het leven kent klappen en vreugde, en veerkracht verbindt ons. We willen vrouwen aanmoedigen om die kracht te delen, elkaar te steunen en samen te dragen.” Katrien De Cannière, communicatieverantwoordelijke Mayerline Brussels

De collectie lanceert op 9 maart, naar aanleiding van International Women’s Day. Ze is verkrijgbaar in alle Mayerline-winkels en op de Mayerline-website.