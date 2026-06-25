Mayerline Brussels zet in op preppy tailoring en quiet chic voor herfst/winter 2026

Mayerline Brussels heeft haar collectie voor herfst/winter 2026 gepresenteerd, met preppy tailoring, Britse invloeden en quiet chic als rode draad. Dat meldt het Belgische modemerk in een persbericht. De collectie omvat naast de hoofdlijn ook de sublijnen Améline by Mayerline en Améline WKND.

In de hoofdcollectie zijn polkadots in ivoor en chocoladebruin een terugkerend motief op jurken, rokken en broeken, aangevuld met gestreepte hemden. Het kleurenpalet loopt van bruin- en cameltinten met warm oranje naar limoengroen, marineblauw en plum, gecombineerd met ijsblauw, vanille en poederroze. Materialen als tweed, faux fur, kant, satijn, crêpe georgette en pailletten komen aan bod, met een marineblauw pak als centraal tailoringstuk. De collectie sluit af met een feestelijk segment, waarin een zwarte kanten rok met bijpassende blouse centraal staat.

Credits: Mayerline

De sublijn Améline by Mayerline is volgens het merk geïnspireerd op de Amerikaanse college- en varsity-stijl, vertaald naar een vrouwelijker silhouet met zijdeachtige materialen en kantdetails. Het palet omvat onder meer bordeaux, muntgroen, gebroken wit en zachtroze. Kenmerkende stukken zijn een mouwloos jasje met veereffect en een geborduurde streepjesblouse met afneembare stropdas.

Credits: Mayerline

Améline WKND ten slotte vertrekt vanuit het Schotse erfgoed en combineert preppy met country chic. De lijn werkt met warme tinten zoals bordeaux, bleached denim en ecru en met texturen als ribfluweel, faux fur en wol. Elk stuk draagt een W-borduursel als merksignatuur.