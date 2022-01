Mayerline en Améline kiezen voor evenwicht en perfect fit

Winter 22-23

Mayerline en Améline gaan voor een evenwichtige collectie die de basiswaarden van de merken hoog in het vaandel dragen: eigentijdse, tijdloze stukken met een perfecte pasvorm die als gegoten zitten, stijlvol en met een groot draagcomfort.

De nieuwe wintercollectie brengt een evenwicht tussen zachte en natuurlijke kleuren en felle tinten als elektrisch blauw, felgroen en fuchsiarood om boven te halen voor een feestelijke gebeurtenis of gewoon een vrolijk moment.

Beeld: Mayerline FW22. Eigendom van het merk.

Ook wat draagmomenten betreft werd er ingezet op evenwicht met multifunctionele items als felgekleurde damespakken, even smart als comfortabel, om monochrome silhouetten mee op te bouwen, afgewisseld met relax en casual looks met veel knitwear en pantalons in de gekende perfect fit van het huis.

Uitschieters zijn de vele printjurken, iets korter dit seizoen, de hoge kraagjes met smock, die zeer vrouwelijk ogen, de lange cardigans en de mooie debardeurs en mouwloze quilted jasjes, die je over een jurk of trui draagt.

Wat outerwear betreft gaan Mayerline & Améline opnieuw voor teddy maar ook voor stijlvolle mantels en regenjassen met ruitvormige padding. Sleeveless of niet? Je hoeft niet meer te kiezen dankzij een opmerkelijke jas met afritsbare mouwen.

Meer weten over dit stijlvolle modehuis? Check www.mayerline.com

Beeld: Mayerline FW22. Eigendom van het merk.

Video: Mayerline FW22, via YouTube.