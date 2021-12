Mayerline: Luxueus, chic en warm

De Deep Winter-collectie van het Belgische modehuis Mayerline Brussels is er eentje om tegelijk in te cocoonen als om in uit te kijken naar hartverwarmende momenten met vrienden en familie. Heerlijk loungen in duurzame, comfortabele modestuks, een fikse urban winterwandeling met vriendinnen of eerder uitkijken naar een gezellig samenzijn?

Beeld: Mayerline

Voor een avondje uit én een avondje thuis

Mayerline onderscheidt zichzelf dit jaar met een diepwintercollectie in materialen als babycord, jersey, satijn en wol. Dipdye effecten en glanzende plisséstoffen in combinatie met lurextruien zorgen voor een aparte look, geschikt voor zowel overdag als op een gezellig familiefeest of onderonsje met vrienden.

Eyecatchers zijn de veelzijdige plissérok die eindeloos kan gecombineerd worden en de feestelijke blazer en kimono die een doordeweekse look omtoveren tot een party-outfit.

De winter hoeft trouwens niet donker te zijn, met een vrolijke dosis pastel zorg je zelf voor een streepje zon. Modekleur lila heeft vele vormen bij Mayerline: monochroom als eyecatcher, subtiel in tricot of feestelijk verwerkt in een winterse bloemenprint.

Beeld: Mayerline

Mayerline maakt je (nog) mooier!

Ietsje bredere heupen, ietwat zwaardere armen: de designers van Mayerline zijn zich bewust van deze onzekerheden en helpen een handje om ze te overkomen door een aantal subtiele ingrepen op gebied van pasvorm en superieure kwaliteit, of je nu maatje 36 dan wel 50 hebt.

Een huis van vertrouwen

Al meer dan 60 jaar staat Mayerline garant voor comfort, elegantie en vrouwelijkheid in hoogwaardige stoffen, met een perfecte pasvorm. Het merk brengt tijdloze snits en interpretaties van de modetrends die op tal van manieren gecombineerd kunnen worden. Details maken de stukken absolute eyecatchers.

Beeld: Mayerline