MCM x SNIPES – Make it Miami: cultuur, stijl en streetwear versmelten

SNIPES en MCM presenteren een onverwachte samenwerking in een exclusieve capsulecollectie. Deze samenwerking, tussen een van 's werelds toonaangevende streetwear retailers en het iconische Duitse luxemerk, is een gewaagde viering van creativiteit, streetwear en community. Om de campagne tot leven te brengen, is wereldwijd muziekmagnaat en al lang SNIPES Chief Creative Officer DJ Khaled het gezicht van de collectie, waarmee hij de dynamische energie van Miami, de stad die hij zijn thuis noemt, belichaamt.

Ontworpen om "Make it Miami" te belichamen, is de collectie geïnspireerd op de levendige sfeer en onmiskenbare vibe van de stad. De samenwerking combineert de authentieke streetwear roots van SNIPES met MCM's erfgoed van vakmanschap, waarmee nieuwe normen worden gesteld in het verleggen van de grenzen van de hedendaagse mode. Door erfgoedcodes te herinterpreteren door een street-savvy lens, betreedt de capsule nieuw terrein met gedurfde kleuren, texturen en versieringen. Door luxe te combineren met streetwear esthetiek, biedt de collectie de community een unieke kans om high-end stijlen op een authentieke manier te omarmen.

De collectie omvat kleding, lederwaren en accessoires, waarbij elk stuk is vervaardigd voor diegenen die frisse stijl herkennen, op zoek zijn naar statement pieces en niets minder eisen dan high-end kwaliteit met een edgy touch. Een opvallend nieuw samenwerkingslogo staat centraal op de kledingstukken. Het kleurenpalet van zwart, wit, roze en turquoise valt op, waarbij het logo tot leven komt op kleding die de unieke charme van Miami vastlegt - de levendige kleuren, energieke vibe en zomersfeer. Met glinsterende studs, gedurfde typografie en moderne pasvormen, transporteert elk stuk je direct naar de dynamische energie van de kustlijn van Florida.

MCM x SNIPES. Credits: MCM

De collectie onderscheidt zich ook door de kenmerkende selectie tassen. MCM en SNIPES hebben twee exclusieve lijnen ontworpen: een strakke, zwarte nylon tassencollectie die exclusief verkrijgbaar is bij SNIPES, en elegante witte lederen edities, die alleen bij MCM worden verkocht. Elke lijn weerspiegelt de unieke identiteit van de twee merk-powerhouses.

"Het creëren van een streetwear collectie met MCM is een gewaagde statement. Het brengen van een luxemerk met zo'n rijk erfgoed naar de street culture en het toegankelijk maken voor onze community laat zien wat er mogelijk is met creatieve visie en de juiste partners. Door partnerships te heroverwegen en buiten de gebaande paden te treden, verleggen we grenzen terwijl we altijd trouw blijven aan wie we zijn," zegt SNIPES CEO Dennis Schröder.

Sung-Joon Kim, Chief Visionary Officer van MCM zegt: "Deze samenwerking met SNIPES is een gedurfde fusie van luxe en street culture, die een onverschrokken zelfexpressie en gedeelde creatieve waarden viert. Bij MCM streven we ernaar om de regels te herschrijven door middel van innovatie en vakmanschap, en deze samenwerking wakkert die geest aan met dynamische energie en wereldwijde impact."

MCM x SNIPES. Credits: MCM

Ter gelegenheid van de lancering van de samenwerking organiseren MCM en SNIPES een exclusief lanceringsevenement in de We The Best x SNIPES Store in South Beach, Miami op 9 mei 2025. Deze onvergetelijke viering belooft de geest van de collectie vast te leggen door stijl, muziek en community samen te brengen in een stad waar hiphop-geïnfuseerde luxe in het DNA verweven is.

"Als SNIPES' Chief Creative Officer ben ik gefocust op het brengen van iconische samenwerkingen naar de mensen - en deze met MCM is echt een knaller,“ zegt DJ Khaled, SNIPES Chief Creative Officer. "Het feit dat het is geïnspireerd door de 305 maakt het persoonlijk voor mij. En de lancering bij SNIPES en mijn We The Best store - We hebben er weer eentje!“

De MCM x SNIPES collectie is vanaf 9 mei 2025 verkrijgbaar online en in geselecteerde MCM en SNIPES winkels in Europa en de VS, in beperkte oplage.