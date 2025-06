Mediterraans wegdromen met de hoogzomercollectie van LolaLiza

Witte huisjes, blauwe luiken en smalle straatjes die uitkomen op een azuurblauwe zee, de nieuwe zomercollectie van LolaLiza ademt de sfeer van een Grieks eiland. De Endless Horizons campagne komt tot leven op Kreta en laat een collectie zien die past bij zonnige dagen zonder einde, vrijheid en het ritme van de zomer.

Fris en fruitig

Wit en blauw vormen de basis van de collectie, aangevuld met kleuraccenten en prints, met hier en daar een fruitige touch als knipoog naar de zomer. Lichte stoffen en boho-details geven alles een losse en comfortabele uitstraling. Jurken, blouses en kanten sets bewegen makkelijk mee en maken het eenvoudig om er goed uit te zien zonder er te veel over na te hoeven denken.

Credits: LolaLiza

Tijd voor ontspanning

Voor een dag op het strand is er een losse set in citroengeel, makkelijk om over je bikini aan te trekken. Zwierige jurken die soepel over zwemkleding vallen, of een lichte top en jeansshort. Met LolaLiza ben je zo klaar voor een drankje bij de strandbar. Niets moet, alles mag… precies zoals een zomerdag hoort te zijn.

Credits: LolaLiza

Viva la Feta!

Als bonus organiseren LolaLiza en reisorganisatie Sunweb een zomerse actie: maak kans op een reis ter waarde van € 2.000 én € 1.000 euro shoptegoed om je vakantiegarderobe compleet te maken. Op de website van LolaLiza kun je een online spel spelen, de speler met de hoogste score wint deze zonnige prijs.

Credits: LolaLiza

De collectie is vanaf nu beschikbaar in alle LolaLiza-winkels en via de LolaLiza-website.