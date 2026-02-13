Meer energie voor lichaam en geest - ASICS lanceert de nieuwe Superblast™ 3 met innovatief FF Leap™-schuim

De SUPERBLAST™ 3, de nieuwste evolutie binnen de populaire super trainer-serie, is nu verkrijgbaar. De schoen is uitgerust met het nieuwe FF LEAP™-schuim, dat zorgt voor een lichtere, responsievere en energiekere loopervaring dan het vorige model. Hierdoor krijgen hardlopers nog meer energie voor lichaam en geest.

ASICS introduceert met trots de SUPERBLAST™ 3: de nieuwste evolutie van de iconische super trainer, wereldwijd bekend om zijn hoge energieteruggave en prestaties op de weg. Deze nieuwe versie is ontworpen volgens de kenmerkende ontwerpfilosofie van ASICS. De ontwikkeling combineert tests met ervaren hardlopers, wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie. Het resultaat is een superieure energieteruggave, ongeacht de afstand.

Voortbouwend op het succes van de SUPERBLAST™ 2 introduceert de SUPERBLAST™ 3 het FF LEAP™-schuim — de lichtste en best presterende schuimtechnologie die ASICS ooit heeft ontwikkeld. Deze nieuwe generatie innovatie vervangt het FF TURBO™ PLUS-schuim van het vorige model en zorgt voor een nog responsiever en veerkrachtiger gevoel onder de voet. In combinatie met de nieuw ontworpen ‘trampoline pods’ in de voorvoet biedt de schoen extra veerkracht, wat helpt energie te behouden zonder in te leveren op comfort. Een combinatie die is ontworpen om de prestaties van ’s werelds beste atleten te versterken.

Hardlopers ervaren superieur comfort dankzij het nieuwe veterlusontwerp, dat effectievere ondersteuning biedt in het middenvoetgebied. Het technisch geweven bovenwerk blijft lichtgewicht en ademend, maar is voorzien van geavanceerde texturen en patronen. Hierdoor past de schoen zich nog natuurlijker aan de beweging aan. Deze updates dragen bij aan een totale gewichtsvermindering van tien gram ten opzichte van de SUPERBLAST™ 2, wat resulteert in een soepelere loopervaring en meer wendbaarheid tijdens dagelijkse trainingen.

Met een tussenzoolhoogte van 38,5 mm en een hieldrop van 6,5 mm, levert de SUPERBLAST™ 3 een gedempte maar zeer responsieve loopervaring. De dubbellaagse constructie combineert FF LEAP™- en FF BLAST™ PLUS-demping en is ideaal om dagelijkse trainingskilometers om te zetten in momenten van vrijheid. Elke stap voelt soepel en energiek, wat hardlopers helpt een staat van volledige harmonie tussen lichaam en geest te bereiken.

Duurzaamheid blijft een belangrijke pijler binnen het productontwikkelingsproces van ASICS. Dit sluit aan bij een ontwerpfilosofie die prestatie-innovatie combineert met langetermijnverantwoordelijkheid. De SUPERBLAST™ 3 bevat gerecycled polyester in het bovenwerk, een ‘dope-dyed’ sockliner die het waterverbruik tijdens de productie vermindert, en biogebaseerde materialen in de tussenzool. Deze keuzes onderstrepen de voortdurende inzet van ASICS om de milieu-impact te verminderen, zonder concessies te doen aan hardlooptechnologie van wereldklasse.

Als onderdeel van de ASICS BLAST-serie — die de NOVABLAST™, SONICBLAST™, MEGABLAST™ en SUPERBLAST™ omvat — vertegenwoordigt de SUPERBLAST™ 3 het nieuwste op het gebied van energieke demping voor hardlopen op de weg. Met het nieuwe FF LEAP™-schuim biedt de schoen een verbeterde energieteruggave, verhoogde responsiviteit en een dynamische loopervaring, ontworpen om langeafstandslopers te ondersteunen.

Paul Lang, Senior Manager Global Product voor Performance Running Footwear, zegt: “De SUPERBLAST™ 3 bouwt voort op een model waar hardlopers al van houden, maar we wilden ervoor zorgen dat deze update de loopervaring écht verbetert. Als de meest innovatieve schoen binnen de BLAST-familie — nu met hetzelfde nieuwe generatie FF LEAP™-schuim als in onze toonaangevende METASPEED-serie — levert de SUPERBLAST™ 3 een lichtere, responsievere en energiekere loopervaring. Dankzij de combinatie van opnieuw ontworpen ‘trampoline pods’ en een gewichtsvermindering van tien gram helpt elke stap atleten zich krachtiger en responsiever te voelen, wat zowel lichaam als geest energie geeft.”

De SUPERBLAST™ 3 is verkrijgbaar vanaf 1 maart 2026 voor een adviesprijs van 220 euro. Beschikbare kleuropties zijn White/Black, Cobalt Burst/Light Orange en Seashell/Sun Coral.

Bezoek www.asics.com voor meer informatie.