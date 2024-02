Melik Shoes en A fish named Fred kondigen opwindende samenwerking aan

Benelux - Melik Shoes, een gevestigde naam in de schoenenbranche in de Benelux, en het spraakmakende kledingmerk A fish named Fred slaan de handen ineen voor een creatieve en kleurrijke samenwerking die schoenen in combinatie met fashion naar een nieuw niveau tilt. Deze opvallende collectie zal vanaf augustus 2024 verkrijgbaar zijn in de winkels.

Melik Shoes, met zijn langdurige expertise en reputatie voor vakmanschap in de schoenenindustrie, heeft de perfecte partner gevonden in A fish named Fred, een kledingmerk dat bekend staat om zijn oog voor detail en kleurrijke ontwerpen. Deze samenwerking combineert het beste van twee werelden: de fijne leer kwaliteiten waar Melik om bekend staat en de creatieve visie van A fish named Fred.

De nieuwe collectie belooft een opvallende reeks schoenen met bijpassende riemen te presenteren die zowel stijlvol als uniek zijn. De kleuren, patronen en ontwerpen van A fish named Fred zijn onmiskenbaar. Melik heeft deze prints in kleurrijke herfstmotieven verwerkt in zowel een geklede schoen, een hoge boot als in een sneaker. Wat resulteert in een commerciële collectie schoenen met een frisse en eigentijdse uitstraling.

"We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met A fish named Fred,” namens Melik Alphan. "Deze samenwerking geeft ons de kans om innovatieve en modieuze producten te creëren die veel mannen zal aanspreken. We geloven dat deze collectie een groot succes zal worden en een verrijking zal zijn voor zowel schoenen liefhebbers als fans van A fish named Fred."

Melik Schoenen x A fish named Fred Credits: A fish named Fred

Ook Rob Schalker is enthousiast over de samenwerking: "Bij A fish named Fred streven we ernaar om opvallende kleding en accessoires te maken die de persoonlijkheid van onze klanten weerspiegelen. Deze samenwerking met Melik Shoes stelt ons in staat om ons creatieve spectrum te verbreden en onze klanten een complete en coherente look te bieden. We kijken uit naar de lancering van deze spannende collectie."

Deze unieke collab collectie van Melik Shoes en A fish named Fred is door retailers vanaf nu in te kopen bij de vertegenwoordigers van beide merken en zal voor het grote publiek vanaf augustus 2024 beschikbaar zijn in geselecteerde schoenenwinkels en modewinkels in de Benelux én online. Blijf op de hoogte van verdere aankondigingen en informatie over de samenwerking op de officiële websites van beide merken.

Over Melik Schoenen

Melik Schoenen is een vooraanstaande naam in de schoenenindustrie in de Benelux, bekend om zijn vakmanschap en hoogwaardige leerproducten.

Over A fish named Fred

A fish named Fred is een creatief en eigentijds kledingmerk dat zich onderscheidt door zijn opvallende ontwerpen en kleurrijke collecties.