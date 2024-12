Menoki introduceert revolutionaire oplossing voor persoonlijke, merkgerichte, digitale stickers voor social media

Menoki lanceert een unieke oplossing waarmee merken op een persoonlijke manier connecties kunnen maken met hun doelgroep via digitale stickers. Bas van der Duim, Founder van Menoki: “Dankzij onze geavanceerde technologie kunnen consumenten eenvoudig gepersonaliseerde stickers delen in chats, foto’s en video’s op populaire sociale mediaplatformen zoals Snapchat, Instagram, Facebook en WhatsApp. Dit zorgt ervoor dat merkboodschappen niet alleen gezien worden, maar ook op een authentieke manier deel uitmaken van de dagelijkse communicatie van consumenten.”

Ai Digital Photobooth

Menoki maakt gebruik van geavanceerde Ai-technologie om merkgerichte selfie- stickers te creëren op basis van geüploade foto's. Dit stelt merken in staat om hun boodschap op een unieke, persoonlijke manier te communiceren. Merken kunnen eenvoudig hun eigen Digital Photobooth creëren, waarmee ze op hun eigen visuele en speelse manier aanwezig kunnen zijn in de interacties van hun doelgroep. Door middel van deze digitale stickers kunnen merken hun boodschap tot leven brengen in een context die de gebruiker aanspreekt. Dat leidt tot verhoogde betrokkenheid, het versterkt de merkidentiteit, bevordert de klantloyaliteit, stimuleert virale verspreiding en draagt bij aan community-building. Daarnaast biedt Menoki, merken de optie om digitale stickers te verkopen om op deze manier een extra inkomstenstroom te realiseren!

Schaalbaar en kosteneffectief

Glenn Balak, Co-Founder van Menoki, zegt: "Uit mijn ervaring in de mode-industrie (Diesel en Levi’s) heb ik ervaren, dat er altijd een sterke behoefte is naar effectieve manieren om social engagement met fans te realiseren. Onze techniek biedt hier ongelimiteerde oplossingen voor. We zijn schaalbaar, kosteneffectief en milieuvriendelijk, waardoor merken niet alleen hun boodschap op een persoonlijke en creatieve manier kunnen overbrengen, maar ook een duurzame impact kunnen maken.