Mercer SS23 - Geïnspireerd door vintage sportstijlen

Gloednieuwe lente-zomer '23kleuren van ons Re-Run-silhouet. Onverslaanbaar in hun duurzame voetafdruk, volledig gemaakt met GRS gerecyclede materialen, zoals mesh, rubber en leer. Gebroken witte tinten gecombineerd met donkergroen en donkerblauw vormen de basis voor onze Spring Summer '23 collectie, geïnspireerd op vintage sportteams in basketbal en American football. We hebben de Re-Run van dit seizoen verder verbeterd met meer dempende binnenzolen, dikkere enkelvulling en verbeterde stabiliteit op de buitenzool. Wij zijn klaar voor de lente.

The Player

Tennis-geïnspireerd maar dan duurzaam. Als er iets is waar we van houden, dan is het tennis. Ontstaan ​​uit de passie voor een sport die eind jaren tachtig en negentig bloeide. Gebroken witte buitenzolen gecombineerd met een handdoekvoering, kan het chiquer? De Player is gemaakt met dezelfde gerecyclede GRS-materialen als in de Re-Run: gerecycled GRS-gaas, leer, gerecyclede voering en rubber.

The Re-Run V2

We wilden het origineel naar een hoger niveau tillen. Verbeter de algehele stabiliteit, verleng de hiel, lichter schuim en meer duurzaamheid. De update bevat ook onze R-Coil-technologie die onze geheime rubber/EVA-samenstelling bevat voor de ultieme zachtheid/stabiliteitsverhouding. De Re-Run v2 voegt wat meer soberheid toe aan het silhouet waardoor het makkelijk te stylen is. Lente klaar.

The Brooklyn

De Brooklyn is onze interpretatie van een vintage basketbalstijl. - Handgemaakt in Portugal. - Bovenwerk van rijk Italiaans leer. - Tweekleurige buitenzool van Italiaans rubber. - Geperforeerde neus en zijpaneel. - Zilveren “”Mercer script-logo”” applicatie aan de zijkant. - Mesh voering voor direct comfort en ademend vermogen.