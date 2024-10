Mes Vœux lanceert met visie: mode als verlengstuk van identiteit en ambitie

Jij dacht al aan ons voordat we bestonden; “Het leven draait om Mes Vœux (vertaald: mijn wensen), letterlijk.”

Mode draait niet alleen om stijl, maar om identiteit, ambities en impact. Dat is de visie van Mes Vœux, het nieuwste kledingmerk dat vandaag haar eerste collectie aankondigt en direct een stap zet richting een transparantere en duurzamere mode-industrie. Met de lancering van een crowdfundcampagne nodigen oprichters Gillian van der Vliet en Martijn Schaper bedrijven en consumenten uit om deel te nemen aan een beweging die verder gaat dan mode.

Mes Vœux: Jouw Stijl, Jouw Ambitie

"Het leven draait om Mes Vœux – mijn wensen," leggen Gillian en Martijn uit. "We hebben allemaal verlangens en doelen die ons voortstuwen. Mes Vœux gaat over het belichamen van de beste versie van jezelf, met een kledingstijl die dit ondersteunt." De collecties zijn een vernieuwende mix van klassieke 20e-eeuwse mode met een luxe streetwear-invloed, speciaal ontworpen voor de moderne professional. Ieder kledingstuk is gemaakt om mee te groeien in je levensverhaal.

Het merk streeft naar ultiem comfort en tijdloze stijl, terwijl het een statement maakt met verantwoorde productie. Transparantie staat centraal: van de oorsprong van materialen tot de omstandigheden waaronder de kleding wordt gemaakt. "We willen dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over waar hun kleding vandaan komt. Dat is onze verantwoordelijkheid."

Crowdfundcampagne

Bouw Mee aan een Duurzamere Toekomst In lijn met hun missie lanceert Mes Vœux een crowdfundcampagne om hun eerste collectie op de markt te brengen. Bedrijven en consumenten kunnen de lancering ondersteunen door in te stappen via de voorverkoop of door een korte lening te verstrekken. Hiermee maken zij niet alleen de start van een nieuw merk mogelijk, maar dragen ze ook bij aan een duurzamere en transparantere kledingindustrie.

"Dit is het begin van iets groots. We zijn op zoek naar mensen die, net als wij, geloven in een mode-industrie die ethisch, eerlijk en inspirerend is," aldus de oprichters. "Je hoeft geen klant te zijn om deel te nemen aan onze community. Het gaat om samen de kledingindustrie veranderen en onze gezamenlijke wens realiseren."

Over Mes Vœux

Als onderdeel van het Clean & Unique-platform zet Mes Vœux zich in voor het verbeteren van de mode-industrie. Het merk streeft naar transparantie in elk aspect van de keten en wil een voorbeeld zijn voor zowel bedrijven als consumenten. De oprichters dromen van een wereld waarin mode een verlengde is van persoonlijke waarden, zonder concessies te doen aan stijl of duurzaamheid.