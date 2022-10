Mesure Amsterdam: made-to-measure womenswear

Het nieuwe Amsterdamse modemerk Mesure maakt made-to-measure pakken, jasjes, waistcoats, rokken en broeken voor vrouwen. Elk item wordt volledig op maat en naar eigen stijl gemaakt. Met als doel de unieke stijl van vrouwen te onderstrepen en een verandering teweeg te brengen in de mode-industrie.

Voor vrouwen, door vrouwen

Het doel van Mesure is om slimme, sterke en onafhankelijke vrouwen overal ter wereld te inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Door kleding te maken die net zo uniek is als zijzelf. Kleding die perfect past en daarmee een boost geeft aan het zelfvertrouwen van de draagster. Mesure is opgericht door de 26-jarige Sara Blanken.

“Na een aantal jaren bij een made-to-measure herenmodemerk te hebben gewerkt, merkte ik dat er een gat in de markt was als het gaat om maatkleding voor vrouwen. Vrouwen hebben behoefte aan kleding die perfect past en hun persoonlijke stijl accentueert. Mesure biedt de ultieme oplossing voor vrouwen die hoge eisen stellen aan materiaal en pasvorm, en waarde hechten aan uniciteit” - Sara Blanken, eigenaar Mesure

Beeld: Mesure Amsterdam, eigendom van het merk

Maatwerk

In plaats van iets uit het rek te grissen, betrekt Mesure de klant bij elke stap van het samenstellen van een eigen kledingstuk. Van de pasvorm tot aan de stof, knopen en details. In onze showrooms in Amsterdam en Bussum is de complete collectie te bewonderen. Mesure begeleidt klanten tijdens het gehele keuzeproces van model, stof en details. Vervolgens worden alle maten zorgvuldig opgemeten. Onze kleding wordt gemaakt in Europa en binnen 4 weken geleverd. Zodra het item is gearriveerd, wordt een tweede afspraak ingepland voor een laatste fitting. Indien nodig, faciliteren we kosteloos eventueel vermaak door een lokale kleermaker. Alle maten worden opgeslagen in het My Mesure-account zodat een volgende bestelling eenvoudig verloopt.

Beeld: Mesure Amsterdam, eigendom van het merk

On-demand geproduceerd in Europa

Mesure is een reactie op het fast-fashion model dat momenteel de mode-industrie domineert en overconsumptie en overproductie veroorzaakt. Door alleen te produceren op bestelling, voorkomt Mesure verspilling. De items van Mesure worden met zorg gemaakt van de fijnste Italiaanse stoffen in het atelier in Tsjechië. Het resultaat is een uniek kledingstuk dat perfect past en naadloos aansluit bij de persoonlijkheid van de vrouw van vandaag.

Ga naar www.mesureamsterdam.com en maak een afspraak in de showroom in Amsterdam of Bussum om de collectie en mogelijkheden te ontdekken.

Meer informatie? Neem dan contact op met Sara Blanken sara@mesureamsterdam.com 06-23445072

Beeld: Mesure Amsterdam, eigendom van het merk