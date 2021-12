Met Mouwlengte7.com de feestdagen en het nieuwe jaar in

De december maand is in volle gang, maar de meest feestelijke dagen komen er nog aan. Ben jij helemaal voorbereid op de komende kerstdagen en het inluiden van het nieuwe jaar? Wellicht dat Mouwlengte7 hierbij kan helpen. Wanneer je op zoek bent naar een feestelijke outfit of nog een leuk cadeau zoekt voor je partner, vriend of familielid ben je bij Mouwlengte7 aan het goede adres.

Bezoek snel de website

En ontvang een feestelijke strik/stropdas bij elke bestelling in deze laatste week van de decembermaand. Er is een ruime keuze uit mooie T-shirts, overhemden (met én zonder extra lange mouwen), ondergoed en de mooiste accessoires (manchetknopen en baleinen). Bij Mouwlengte7.com staat men graag klaar om te helpen bij het maken van de juiste keuze. Ben je op zoek naar een leuk cadeau, maar ben je niet zeker van de maat, dan helpen we graag. Neem dan snel contact op met de klantenservice.

Een overhemd cadeau: Liefling en Sleeve7 (extra lang)

Een overhemd als cadeau of als onderdeel van je feest outfit kies je bij overhemden specialist Mouwlengte7. Op de website vind je een compleet assortiment aan moderne en stijlvolle overhemden.

Het premium overhemden merk Liefling heeft een geoptimaliseerde pasvorm. De maatvoering is volledig uit geanalyseerd zodat vrijwel iedere man een geschikte maat kan vinden. De shirts van het merk zijn te verkrijgen met twee typen boord: met een moderne cut-away boord waarbij de boordpunten zijn weggesneden’ naar achteren en een stijlvolle one piece collar. Dat is een type kraag dat uit één stuk stof gesneden. Voordeel hiervan is dat de kraag mooi rechtop blijft staan.

De overhemden van het gerenommeerde merk Sleeve7 zijn voorzien van extra lange mouwen. Al bijna 10 jaar lang voorzien we de langere man van passende overhemden met de juiste romp-, rug- en mouwlengte. De Nederlandse en West-Europese mannen zijn nog steeds (gemiddeld) de langste mannen ter wereld. Helemaal niet gek dus, dat de meeste mannen wel wat extra lengte op hun overhemd kunnen gebruiken. De extra lange overhemden van Sleeve7 zijn niet alleen extra lang - maar volledig afgestemd op de bouw van de moderne lange man.

Beeld: Mouwlengte7

Een T-shirt cadeau: ShirtsofCotton

De T-shirts van ShirtsofCotton zijn ideaal geschikt als cadeau. De T-shirts hebben vele voordelen ten opzichte van de standaard basics. Niet alleen zijn de T-shirts extra zacht, ze gaan ook zeer lang mee. Zelfs na tientallen wasbeurten zul je zien dat de T-shirts van ShirtsofCotton nauwelijks krimpen, niet verslechteren aan de onderkant en lekker zacht blijven. De shirts zijn licht rekbaar dankzij de materiaalsamenstelling van 95% katoen en 5% elastaan. De T-shirts zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL, in verschillende kleuren (onder andere wit, grijs, zwart, navy en groen) en in verschillende uitvoeringen (ronde hals, verschillende dieptes V-hals, longsleeve en meer). Vergeet ook niet de bamboe en 100% organisch katoen varianten te bekijken.

Andere cadeaus: Baleinen, Manchetknopen en ondergoed

Ook de kleinere cadeaus zijn te vinden op Mouwlengte7. Denk hierbij aan feestelijke accessoires zoals manchetknopen of de wat meer functionele baleinen om de kraag van je overhemd te ondersteunen. Andere aanraders zijn de boxershorts van Liefling of van ShirtsofCotton. De Liefling boxershorts zijn de lange, losse boxershorts. De ShirtsofCotton boxershorts zijn ook iets langer, maar zitten goed aangesloten op het lichaam met een elastische band aan de bovenzijde. Proberen dus! Of doe het cadeau tijdens de kerstdagen.

Kortom, doe jezelf of een ander een plezier en plaats je bestelling online. Mocht je niet zeker zijn van de maat of andere vragen hebben, neem dan vooral contact op met ons serviceteam.