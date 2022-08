Met Nanami over de 7 zeeën

Nanami houdt van de natuur en betekent 7 zeeën. Wie de 7 zeeën bereist maakt een wereldreis. Vanuit Groenland begon de wereldreis, waar de ijsbeer in beeld komt en inmiddels is er een hele collectie met o.a. beddengoed en speciaal ontworpen prints. Het vertelt een verhaal door de jaren heen waarbij alle ingrediënten voortkomen van deze wereldreis; de natuur! Zo is er een walvis als voedingskussen, een prachtige mobiel van vogeltjes en een lief speendoekje als pinguïn. Kortom een prachtige duurzame en mooie collectie met echte ‘eigen ingrediënten’ in natuurlijke materialen. Het logo symboliseert 2 ouders en het zonnetje is het kind…en natuurlijk de (7) golfjes voor de 7 zeeën.

Beeld: Nanami

Beeld: Nanami