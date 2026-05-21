Michael Kors presenteert capsulecollectie met Christina Zimpel voor zomer 2026

Michael Kors kondigt een nieuwe capsulecollectie aan, ontworpen in samenwerking met kunstenares Christina Zimpel, die in juni debuteert. De kleurrijke, optimistische illustraties van Zimpel sluiten perfect aan bij de zonnige, easy-chic ontwerpen van het merk voor dit seizoen, geïnspireerd op Saint Tropez als campagne-achtergrond.

De kunstenares, al lange tijd bewonderd door ontwerper Michael Kors, creëerde twee unieke kunstwerken voor het merk. Het ene is een zonnig strandtafereel in levendig blauw en geel. Het andere is een gestileerde versie van de iconische klokkentoren van Saint Tropez in bosgroen, felroze, oranje en wit.

De prints zijn te vinden op sarongs, blousejurken en sets van fijn, zacht katoen. Ze staan ook op canvas tassen, bucket hats en kleine lederwaren. De ontwerpen roepen het licht en de charme van een uitstapje aan de Rivièra op.

“Toen ik jaren geleden voor het eerst het werk van Christina zag, voelde ik me aangetrokken tot het optimisme en de vreugde in haar creaties,” zegt ontwerper Michael Kors. “Ik vind het ook geweldig dat haar werk zo’n sterk gevoel van plaats heeft — het neemt je onmiddellijk mee. Deze zomer voelde als het juiste moment voor een garderobe vol met die zonnige, opbeurende esthetiek.”