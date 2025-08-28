Michael Michael Kors presenteert de herfst 2025 campagne met merkambassadeurs Suki Waterhouse & Logan Lerman

Michael Kors is verheugd de herfst 2025 campagne aan te kondigen met merkambassadeurs Suki Waterhouse en Logan Lerman, gefotografeerd door Lachlan Bailey in Rome, Italië.

Tegen de iconische achtergrond van de Eeuwige Stad belichamen Waterhouse en Lerman de allure van Rome in de must-have looks van het seizoen, gestyled door Emmanuelle Alt. Van de Piazza Navona tot de Spaanse Trappen en de Fontana dell'Acqua Paola, de beelden belichamen een geest van oneindig avontuur en het plezier van je kleden om je eigen hoofdrolspeler te zijn. Statement bovenkleding, franjes en nieuwe silhouetten van de geliefde Nolita en Hamilton tassen van het merk steken af tegen de tijdloze schoonheid van de stad.

Michael Michael Kors herfst 2025 campagne met Logan Lerman. Credits: Michael Kors

"Rome is voor mij een stad die ontzag inboezemt, ongeacht hoeveel tijd ik er doorbreng. Het is filmisch, het is dramatisch, het is stedelijk, het heeft een puls, en het heeft al deze ongelooflijke natuurlijke schoonheid en geschiedenis," zegt ontwerper Michael Kors. "Wanneer je dat combineert met de moderne, relaxte elegantie van Suki Waterhouse en de klassieke filmsterrenenergie die Logan Lerman met zich meebrengt, creëert het een onvergetelijke campagne."

Voor de korte films van de campagne neemt regisseur Samuel Rixon ons mee in het dagelijks leven van Waterhouse en Lerman. Op de tonen van Don Henley's iconische nummer "All She Wants to Do is Dance", dat Waterhouse exclusief voor de gelegenheid opnieuw heeft opgenomen, rockt onze ster in haar luxe hotelsuite voordat ze de spreekwoordelijke zonsondergang tegemoet rijdt. Haar stemming en styling hebben een onbeschaamd rock-star gevoel. In zijn film is Lerman te zien terwijl hij repeteert in zijn hotelkamer voordat hij de leiding neemt op de set. "We wilden ze beiden vastleggen in hun natuurlijke omgeving," voegt Kors toe.

Introductie van de herfst/winter 2025 Michael Kors Collection reclamecampagne

Michael Kors is verheugd de release van de herfst/winter 2025 Michael Kors Collection reclamecampagne aan te kondigen met model Angelina Kendall, gefotografeerd door het Nederlandse duo Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin en gestyled door Carlos Nazario.

Michael Kors Collection HW25. Credits: Michael Kors

"Tijdloos, warm, modern, architecturaal maar toch sensueel - ik wilde dat de collectie gezellig modernisme en nonchalante chic uitstraalde," zegt ontwerper Michael Kors. "Dit is alledaagse weelde. Het gaat om stukken die je vandaag, morgen en nog vele jaren kunt dragen."

