Mid-length: Jorts en shorts als nieuw staple piece bij Selected

Voor Lente/Zomer 2026 staat bij SELECTED een silhouet centraal dat vertrouwdheid opnieuw definieert: jorts en lange shorts die net boven de knie eindigen. Een precieze lijn tussen nonchalance en tailoring.

In denim of in een minimalistische chino-look, de nieuwe lengtes vormen de basis van het seizoen. Gestreeptje shirts zorgen voor moeiteloze everyday-looks, oversized blouses brengen lichtheid en extra lange blazers geven structuur en moderne elegantie.

Het kleurenpalet is minimalistisch: off-white, zand, koel blauw en diep navy. Lichte wolmixen en gestructureerde katoenkwaliteiten onderstrepen de heldere, Scandinavische esthetiek.

Voor koelere momenten vullen jassen met een oversized kraag of hooggesloten modellen met een opstaande kraag de looks aan – minimalistisch en toch zacht in de uitvoering.

Blouses met franjes op semi-transparant mesh zorgen voor subtiele verwijzingen naar de jaren 2010. De boothals legt de focus op het sleutelbeen en geeft het silhouet een vrouwelijke, zelfverzekerde spanning.

De finishing touch wordt gegeven door tinted glasses met blauw of warm oranjebruin getinte glazen – een accessoire dat een retrokarakter combineert met moderne helderheid.

SELECTED SS26 staat voor een nieuwe balans tussen nonchalance en structuur – minimalistisch in expressie, krachtig in uitstraling.

