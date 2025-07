Minimalistisch, vrouwelijk en stijlvol: e5 blaast een frisse, fashionable wind door het najaar

De eerste drop van de FW25-collectie introduceert uitgesproken trendverhalen die elk een ander facet van de hedendaags vrouw en man belichten, van cleane silhouetten en zachte materialen tot edgy rockaccenten en rijke herfstkleuren.

Minimalisme met een urban twist – puur en krachtig

Donkergrijs en zwart vormen de basis van een moderne, minimalistische look. De rechte cropped denim met subtiele wassing krijgt extra karakter door een gestreepte blouse en een mouwloze utility-vest, die zorgt voor een speelse maar toch cleane gelaagdheid.

Deze look ademt nonchalante vrouwelijkheid en straalt zelfvertrouwen uit. Ideaal voor het najaar, zowel casual als chic te stylen. Combineer met een oversized jas of trenchcoat voor een nog krachtiger silhouet.

Credits: e5

Paris – subtiel rock chic met urban flair

Koele grijstinten en zachte structuren geven deze look een minimalistische maar krachtige Parijse attitude. De oversized geruite blazer met double-breasted snit contrasteert moeiteloos met de denim met ingestreken plooi, terwijl een basic sweatshirt met subtiele print een nonchalant maar toch sophisticated accent toevoegt.

Leder en de lederlook blijven deze winter onmisbaar. Voor een statement kan je ze samen dragen voor een full leather look of de rok combineren met de oversized lichtgrijze sweater met de quote Paris voor een meer sportieve twist.

Credits: e5

Zachte luxe en harmonieuze kleuren

Meer trendkleuren dit najaar zijn – almond, tea, ecru, taupe, bordeaux en smokey blue – en zorgen voor een serene, maar krachtige uitstraling. Vrouwelijkheid en verfijning komen samen in dit mantelpak in een zachte groentint, gecombineerd met een kanten blouse. Subtiele texturen zoals satijn, kant, vegan leder en wolachtige garens creëren een gevoel van ingetogen luxe. Deze look ademt pure elegantie en straalt tijdloze klasse uit voor elke gelegenheid.

Credits: e5

De cape – moeiteloze elegantie in zachte tonen

De cape is hét statementpiece voor het najaar. In warme, neutrale tinten en met vloeiende lijnen creëert hij een luxueus silhouet dat zowel nonchalant als verfijnd oogt. Dit model in ombre-effect en contrasterende bies straalt een tijdloze klasse uit en laat zich moeiteloos combineren met een vegan leren rok en hoge laarzen in ton-sur-ton tinten.

De cape voegt meteen een vleugje sophistication toe aan elke look – draag hem als subtiele laag over knitwear of als eye-catcher bij een mantelpak.

Credits: e5

Moderne klassiekers

Deze look bewijst dat klassiek nooit saai hoeft te zijn. Een diepe bordeauxrode jas met gouden knopen ontmoet de zachte, moderne elegantie van een lichtblauwe pantalon. Het spel van contrasterende kleuren zorgt voor een eigentijds statement, terwijl de rechte lijnen en subtiele details de tijdloze allure bewaren.

Luxueuze materialen zoals uni tweed, viscose crêpe en zachte wollige structuren geven deze klassiekers een nieuwe dimensie. Het resultaat is een verfijnde stijl die moeiteloos van dag naar avond gaat – krachtig en vrouwelijk tegelijk.

Credits: e5

Eenvoud met karakter – de herfstsilhouetten voor hem

Ook voor mannen brengt e5 een verfijnde herfstedition waarin minimalisme en moderniteit samenkomen. Denk aan cleane lijnen, ingetogen kleuren en subtiele structuren zoals deze grijze overshirt in visgraatmotief, moeiteloos gecombineerd met een basic T-shirt. Het resultaat is een look die tegelijk relaxed en stijlvol oogt, perfect voor elke gelegenheid.

Credits: e5

De herfstcollectie van e5 is meer dan mode – het is een uitnodiging om jezelf te heruitvinden met elk silhouet. Minimalistisch, rock, chic of zacht en verfijnd: de collectie geeft iedereen de vrijheid om zijn of haar eigen stijlverhaal te schrijven. Vanaf augustus 2025 verkrijgbaar in alle e5-boetieks en online.