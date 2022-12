Modefabriek introduceert het Trendforum: een kleur- en trendervaring voor Winter 23/24

Op Modefabrieks TRENDFORUM worden fashion professionals in een klap ingelicht over de 8 grootste modetrends, -kleuren en -stoffen voor Winter 23/24. Bezoekers van Modefabriek zijn niet onbekend met de naam David Shah. De Talks van de trend forecaster en CEO van VIEW Publications zijn iedere editie een razend populair en druk bezocht onderdeel van het mode-event.

Wat is de huidige staat van de mode en waar gaat het heen, welke kleuren en stoffen gaan we de komende seizoenen zien en waarom; het zijn belangrijke startvragen voor de aanvang van het inkoopseizoen. Daarom introduceert Modefabriek het TRENDFORUM; een nieuw programmaonderdeel dat inspireert en antwoord geeft op al die vragen.

Voor het TRENDFORUM is een grote strip ingericht waar modeprofessionals zich kunnen onderdompelen in de 8 grootste modetrends en –kleuren, gevisualiseerd door het team van VIEW Publications en Modefabrieks eigen creatief directeur Caroline Krouwels. Daarnaast komt er bij de entree een Colour Shop, én een interactieve installatie waar de bezoeker zijn kleurkaart voor Winter 23/24 zelf kan samenstellen. Met die kleurkaart aan de hand en de trends in de pocket, biedt het grootste fashion trade event van de Benelux alle handvatten voor een mooi en succesvol inkoopseizoen.

“Modefabriek is van oorsprong niet alleen een plek waar mode ingekocht wordt, het is ook een plek om te inspireren en informeren. Hier wilden we weer de focus op leggen. Een Trendforum in deze omvang is nog niet eerder gedaan en een nieuwe stap voor Modefabriek in het professionaliseren van het event.” - Creatief directeur Caroline Krouwels. “Ik geef nu al een aantal jaren trendpresentaties op Modefabriek; een internationaal mode- event met een unieke sfeer en een eigen energie. Door de jaren heen heb ik Modefabriek zien evolueren en gezien hoe het nieuwe gebieden en segmenten binnen de industrie op de kaart zet en uitbouwt. Het is daarom een groot genoegen dat wij als VIEW Publications betrokken zijn bij het realiseren van het TRENDFORUM en de creativiteit van mode weer mogen promoten.” - David Shah, CEO VIEW Publications.

