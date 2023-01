Modefabriek: Statement voor circulaire mode met groot denim monster

Circulair kunstwerk gemaakt van achthonderd paar MUD Jeans te zien tijdens Amsterdam Fashion Week.

Het kunstwerk Messy, gemaakt van 800 oude jeans zal te zien zijn op de Modefabriek. Messy is een artistieke oproep van circulair denim merk MUD Jeans voor een meer circulaire economie. Dit kunstwerk moet bezoekers inspireren en uitdagen om een (meer) circulair leven te leiden.

Circulaire kunst

De circulaire versie van het monster van Loch Ness is vijf meter lang en gemaakt van achthonderd MUD Jeans. Het monster is gemaakt in samenwerking met gratis streaming platform Waterbear tijdens COP26 in London. Messy kreeg tijdens COP26 een prominente plek in Grosvenor Square om daar het bewustzijn van de vervuilende effecten van de kledingindustrie op het milieu te vergroten. En, om de rol van circulariteit bij het oplossen van de klimaatcrises onder de aandacht te brengen.

Alle onderdelen van het kunstwerk worden na afloop van de exposities gerecycled en hergebruikt. “Veel mensen denken dat klimaatverandering een niet-bestaand monster is. Met deze samenwerking geven we klimaatverandering letterlijk en figuurlijk een gezicht,” zegt Bert van Son, oprichter en eigenaar van MUD Jeans.

Recyclen jeans

MUD Jeans is al jaren voorloper op het gebied van circulariteit. MUD Jeans biedt klanten een gratis retour label aan om uitgedragen jeans retour te sturen. Deze jeans worden vervolgens gerecycled tot nieuwe denim stof waar weer nieuwe MUD Jeans van worden gemaakt. Het merk ziet uit naar de uitgebreide producten verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel, die in gaat op 1 juli 2023. De invoering van de UPV voor textiel betekent dat producenten van consumenten kleding verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen. Producenten moeten dit logistieke systeem ook gaan betalen. Dit is iets wat MUD Jeans al jaren doet. “De wetgeving komt onze kant op, er gaan ook strenger gecontroleerd worden op Greenwashing. Het moet normaal worden wat wij doen,“ aldus Bert van Son.

Beeld: MUD Jeans

Modefabriek

Na jaren zonder beurzen ziet MUD Jeans er naar uit om fysiek contact te hebben met potentiële klanten. Het merk heeft een collectie samengesteld met veel wijdere modellen en gekleurde jeans, deze zijn geverfd met minerale grondstoffen.

Over MUD Jeans

MUD Jeans is het eerste circulaire denim merk. In 2013 introduceerde MUD Jeans het innovatieve ‘Lease A Jeans’ concept. Dit concept is gebaseerd op een economie zonder eigendom in plaats van bezit. Het merk past de principes van de circulaire economie toe en recyclet al haar jeans. De essential denim producten worden ontworpen volgens minimal design. MUD Jeans bereikt hoge standaarden van verschillende duurzame organisaties en is sinds 2015 B Corp. In 2022 werd MUD Jeans uitgeroepen tot Best For The World B Corp en scoorde het hoogste in de categorie milieu.