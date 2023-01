Modelabel Aaiko brengt activisme op een eigen manier in beeld voor Fall ‘23

Nederlands modemerk Aaiko brengt voor de collectie van Fall ’23 een ode aan de vrouw. Geïnspireerd door de verhalen van de powervrouwen van toen én nu - zij die streven naar gelijkheid, vrijheid en verbintenis met elkaar – brengt het merk een krachtige collectie uit die dit najaar gezien mag worden.

Voor vrouwen, door vrouwen.

Een ode aan de vrouw en daarmee een wake-up call naar de wereld. Mode weerspiegelt maatschappelijke problemen en daarmee is Aaiko voor de Fall ’23 collectie terug de tijd in gegaan en belandde in de jaren ‘60 en ‘70. Een periode die voor veel vrouwen in het teken van activisme, emancipatiebewegingen en protest stond. In deze periode werd het verlangen naar vrijheid voor de vrouw steeds groter. Het activisme voor gelijke rechten is iets wat dagelijks plaatsvindt overal ter wereld, maar we gaan door tot we er zijn. Voor vrouwen door vrouwen is daarom het thema dat Aaiko met deze collectie uitdraagt.

Beeld: Aaiko

Bring back the ‘60s & ‘70s

Zoals gebruikelijk brengt het merk haar collectie uit in meerdere drops die ieder een thema vertegenwoordigen. De Fall ’23 collectie neemt je terug naar de jaren ’60 en ’70 waarin de mode op grote schaal grenzen en tradities doorbrak. Denk aan uitgesproken silhouetten, gedurfde prints en een nieuwe perceptie van elegantie die vrouwen meer modevrijheid gaf dan ooit tevoren.

De eerst drop wordt gekenmerkt door het thema Pretty Punk waarbij het trots van vrouw zijn wordt gevierd. Deze collectie is gevormd door silhouetten met extravagante schouders en uitgesproken geaccentueerde tailles met een gedetailleerde afwerking van metalen accenten. Gecombineerd met een power shade of pink is het thema compleet.

In een ode aan sixties icons Audrey Hepburn, Twiggy en Brigitte Bardot brengt Aaiko met het thema ‘60s Cool de kunst van retro dressing terug. Deze drop straalt liefde, vrijheid en bovenal glamour uit. Styles met multilayering en gouden items spelen hierin de hoofdrol. Daarbij brengt het merk een bold golden suit uit voor de vrouw die gezien mag worden.

Een Aaiko collectie zou niet compleet zijn zonder een hint naar de Franse mode, zoals in The Parisian Edit van dit seizoen. Parisiennes zijn de koninginnen van nonchalante elegantie die een zorgeloosheid uitstraalt. Deze relaxte stijl kenmerkt de derde drop, waarvan het iconic denim jack en het tweed pak bovenaan je wishlist zullen staan.

In de Manhattan Twist neemt Aaiko je mee naar het New Yorkse Wall Street. Een plek waar power dressing ooit voor een ware revolutie in vrouwengelijkheid zorgde. Het merk combineert deze krachtigheid met de zachtheid van kleuren als lichtgroen en -roze. Kijk bij deze drop vooral uit naar de corset sweater en het perfecte Aaiko Suits You pak.

Over Aaiko

Dit modemerk creëert met haar business casual looks feilloos de brug van catwalk naar sidewalk en biedt daarmee draagbare on-trend items voor de powervrouw. De vier collecties per jaar kenmerken zich door vakkundig ontworpen stukken die voorzien zijn van de mooiste kleurrijke prints, fijnste weeftechnieken en mooiste vrouwelijke afwerkingen. Daarnaast zijn alle items in iedere collectie met elkaar te combineren en sluiten collectiestukken naadloos op elkaar aan, een one-stop-shop voor een volledige fashionable garderobe.