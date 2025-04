JOSH V over haar stappen richting een duurzamere toekomst

Op internationale Earth Day deelt JOSH V met trots de nieuwste mijlpalen uit haar 2024 duurzaamheidsverslag. Het Nederlandse modelabel laat zien dat mode en verantwoordelijkheid wél hand in hand kunnen gaan. JOSH V is hard op weg om haar eerste grote materiaaldoelstelling te behalen: 100% duurzamer katoen in 2026. Inmiddels is al 89% van het gebruikte katoen verduurzaamd. Daarnaast is 69% van de drie kernmaterialen in de kledingcollectie vervangen door duurzamere alternatieven*

“Duurzaamheid is geen trend – het is een belofte,” aldus CEO Josh Veldhuizen. “We blijven onszelf uitdagen om slimmer en bewuster te ontwikkelen, met transparantie als leidraad. Elke keuze die we vandaag maken, bepaalt de wereld van morgen.”

JOSH V’s roadmap naar 2030

Bij JOSH V geloven ze dat echte vooruitgang vraagt om richting, ritme én lef. Daarom werkt het merk met een heldere roadmap naar duurzamere kledingcollecties die hen stap voor stap dichter bij hun doelen brengt. De focus ligt op drie pijlers: het verduurzamen van materialen en verpakkingen, het vergroten van ketentransparantie, en is het merk bezig met het ontwikkelen van circulaire modellen.

Onze prioriteit ligt bij het vervangen van katoen, polyester en viscose – de drie gebruikte materialen – door duurzamere alternatieven. Ook werken ze samen met tex.tracer om de keten inzichtelijk te maken van stof tot spinnerij. Ondertussen verkennen ze manieren om mode een tweede leven te geven.

Summer 25 Collectie Credits: JOSH V

Samen sterker

Daarnaast gelooft JOSH V in de kracht van collectieve vooruitgang. Daarom werkt het label actief samen met organisaties als Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) en het impactmerk My Lima Lima. Tijdens de DSFW 2024 organiseerde JOSH V onder andere een Restyle Workshop, waar klanten leerden hoe ze hun JOSH V items een tweede leven kunnen geven en heeft het merk tijdens de feestdagen een donatie gedaan aan de LINDA.foundation. Samen met My Lima Lima wordt in 2025 samengewerkt aan het stimuleren van bewust consumentengedrag met als doel: minder verspilling, meer waarde.

A moment to reflect - Earth Day 2025

Met de boodschap “Today V. Tomorrow” laat JOSH V haar klanten zien dat elke keuze telt. Een boodschap die vandaag – op Earth Day – extra relevant is. Earth Day draait om bewustwording en actie. JOSH V hoopt met haar duurzame stappen anderen te inspireren om ook in beweging te komen en laat zien dat je in stijl een positieve impact kunt maken.