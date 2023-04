Het Nederlandse basics modelabel Neeve lanceert haar nieuwe Spring Summer 2023 collectie bestaande uit een selectie van duurzame en hoogwaardige items. De 12 stijlen uit de nieuwe collectie vormen de basis voor een tijdloze garderobe. De nieuwe collectie is online via de Neeve website, Bijenkorf, Perfectly Basics en een selectie van boetieks in Nederland te koop.

De Spring Summer 2023 collectie bevat een selectie stijlvolle en essentiële kledingstukken met een perfecte pasvorm. Naast de bekende biologisch katoenen shirts, breidt Neeve dit seizoen uit met verschillende linnen en Tencel/Lyocell in combinatie met biologisch katoenen shirts en jurken. Daarnaast de introductie van een Kimono geïnspireerd jasje welke gecombineerd kan worden met de highwaisted broek met een split – beide van biologisch twill katoen. Ook kleur wordt dit seizoen niet geschuwd met Radiant Pink, Autumn Blond, Tempest en Aquifer. Alle 26 stijlen zijn beschikbaar in beperkte hoeveelheden met prijzen variërend van €70 - €210.

Beeld: Neeve, eigendom van het merk.

Het label is gericht op het creëren van een garderobe van iconische seizoenloze stijlen gemaakt van duurzame kwaliteitsproducten, met zo min mogelijk impact op het milieu. Items uit de nieuwe collectie worden gemixt met items uit voorgaande collecties. Om zo te laten zien dat je niet elk seizoen een compleet nieuwe garderobe aan hoeft te schaffen, je kan het ook stylen met wat je al hebt. Om de overtuiging van Neeve te benadrukken dat mode niet snel of seizoensgebonden hoeft te zijn.

De betekenis van Neeve is stralend, Neeve wil een actieve bijdrage leveren aan een stralende toekomst. Daarom staat duurzaamheid centraal voor het merk. Alle kledingstukken worden zo duurzaam mogelijk vervaardigd en voldoen aan de hoogste normen (GOTS-certificering). Er wordt enkel gebruik gemaakt van premium biologisch katoen zonder chemische toevoegingen. Met de ontwerpstudio in Amsterdam en de productie in Portugal kunnen ontwerpers en oprichters Heleen en Nadine in de buurt van hun partners werken, met wie ze elke collectie blijven verkennen en verbeteren op het gebied van mode en duurzaamheid.

Beeld: Neeve, eigendom van het merk.

Neeve werd in 2019 opgericht door de twee vriendinnen Heleen Spruijt en Nadine Bronwasser. Nadine is al meer dan twee decennia werkzaam in de mode-industrie en Heleen heeft een creatieve achtergrond in televisie. Ze delen een liefde voor reizen, kunst, muziek en mode.

Beeld: Neeve, eigendom van het merk.