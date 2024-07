Moderne duurzaamheid: de lente/zomer 2025 collectie van 8beaufort.Hamburg

8beaufort.Hamburg presenteert de nieuwe lente/zomercollectie 2025, waarin duurzaamheid en stijl op indrukwekkende wijze worden gecombineerd. Met de modellen Galapagos Island, El Hierro en Oak Island laat het merk zien hoe gerecycled zeildoek, natuurlijk rubber en merinowol verwerkt kunnen worden tot moderne, milieubewuste schoenen. De collectie belichaamt een frisse, eigentijdse look die geschikt is voor zowel alledaagse als speciale gelegenheden. Gemaakt in Portugal en ontworpen in Hamburg, staat 8beaufort.Hamburg voor kwaliteit, verantwoordelijkheid en authentiek, duurzaam design.

Galapagos Island

De Galapagos Island bewijst al enkele seizoenen dat mode en duurzaamheid elkaar niet hoeven uit te sluiten. Met zijn sportieve ontwerp kan de sneaker bij elke gelegenheid worden gedragen, of het nu in een trendy café is, tijdens het winkelen of bij een ontspannen barbecue op het strand.

Gerecycled zeildoek: beschermt de natuur en het klimaat

Buitenzool van natuurlijk rubber: flexibele en duurzame grondstof

Binnenzool: zorgt voor een hoog comfortniveau

El Hierro

8beaufort.Hamburg staat voor doordachte luxe en innovatie: met de runnerstyle El Hierro brengt ons een stukje dichter bij de oceanen. Geüpcycled zeildoek van zeiljachten die de wereld al hebben gezien, afval van reddingsvesten en een buitenzool gemaakt van biomassa van algen en biogebaseerde additieven.

Oak Island

De Oak Island heeft de kleuren van de vervagende zomeravonden. Naast witte nuances blijven sportieve kleuraccenten een rol spelen in de toepassingen. Dankzij de flexibele vetersluiting glijd je snel in de supercomfy mid top trainers om weer van de zonsondergang op het strand te genieten. De natuurlijke rubberen zolen zorgen voor een stevige voet tot diep in de nacht. Gerecycled merinowol zorgt voor de juiste warmtebalans en geeft een luxueus gevoel, zelfs in de nazomer.

Een toewijding aan duurzaamheid

Duurzaam door het recyclen en upcyclen van canvas: upcyclen is het meest duurzame gebruik van materialen, omdat het energie en het gebruik van grondstoffen vermindert. Door afgedankte zeilen te recyclen, verminderen we actief het afval dat onze oceanen vervuilt.

8beaufort.Hamburg SS25 Credits: 8beaufort.Hamburg

Hoogste kwaliteit dankzij natuurlijke materialen: We combineren upcycling met het gebruik van natuurlijke materialen zoals natuurrubber, gewaxt katoen en chroomvrij gelooid leer met als doel de impact op onze planeet zo veel mogelijk te minimaliseren. Dit geldt voor medewerkers van de leerlooierij en voor dragers, vooral voor mensen met allergieën.

Europese standaard en eco - fair & gecertificeerd: We gebruiken Europees leer, eco-katoen en vertrouwen op plantaardige looistoffen. Dit vermindert de CO2-uitstoot en beschermt het milieu, de werknemers en onze klanten tegen schadelijke stoffen.

Over 8beaufort.Hamburg

Made in Portugal: om zo verantwoordelijk mogelijk te zijn, werken we alleen met betrouwbare partners. Onze schoenen worden gemaakt door familiebedrijven in Portugal.

Designed in Hamburg: we vinden onze inspiratie voor de deur! 8beaufort.Hamburg staat voor het vertrouwen van mensen die zichzelf en hun stijl hebben gevonden. Authentiek, helder, modern en met oog voor duurzaam design.

8beaufort.Hamburg SS25 Credits: 8beaufort.Hamburg