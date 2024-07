Montblanc Herfst-Winter 2024 lederwaren collectie

“De Montblanc lederwarencollecties zijn nooit statisch, het is een verhaal dat zich voortdurend ontwikkeld door nieuwe kleuren, vormen en maatvariaties te onthullen die diepte toevoegen aan elke collectie. We zijn altijd op zoek naar manieren om verschillende technieken te introduceren in ons lederwarenassortiment, een knipoog naar de innovatieve geest die altijd al centraal heeft gestaan bij Montblanc, en naar doelbewuste ontwerpen om een esthetiek te bereiken die origineel is voor het Huis,” zegt Marco Tomasetta, Artistiek Directeur van Montblanc.

Het Meisterstück schrijfinstrument en zijn universeel herkenbare designcodes blijven de inspiratiebron voor de gelijknamige lederwaren collectie. Het uitgebreide assortiment wordt gekenmerkt door een elegante roestkleur en een aantal van de meest herkenbare vormen in nieuwe maatvariaties. Om de 100e verjaardag van het schrijficoon te vieren, lanceert Montblanc een jubileumcapsule voor de Meisterstück waarin schrijfinstrumenten centraal staan. Om Montblanc's erfgoed op het gebied van schrijven en de verjaardag van de Meisterstück te eren, zijn de contouren elegant verwerkt in het exterieurontwerp van de tassen, niet alleen als een functionele ondersteuning voor de schrijfinstrumenten, maar ook als een symbolische verwijzing naar het hoge niveau van vakmanschap dat het Huis kenmerkt. De vormen van de jubileumcapsule Meisterstück omvatten een attaché etui met penhouder, een messenger met penhouder, een verticaal uitgelijnde messenger en small messenger, en een etui met penhouder.

FW24 Montblanc Credits: Montblanc

Met zijn gladde, kneedbare leer wordt de Soft collectie gekenmerkt door zijn veelzijdigheid en functionele elementen, met name de gemakkelijk toegankelijke vakken aan de buitenkant van de tassen. De collectie wordt verrijkt door nieuwe maatvariaties van een aantal heroïsche vormen, nu herwerkt in compactere versies om onderweg meer stijlopties te bieden.

Het verfijnde ontwerp van de 4810 collectie is het toppunt van Montblanc lederwaren vakmanschap, met een lederen patroon met luxe reliëf dat de textuur van boomschors oproept. De collectie is nu verkrijgbaar in nieuwe tinten, terwijl de heroïsche vormen opnieuw worden geïnterpreteerd voor kleine en grote lederwaren.

FW24 Montblanc Credits: Montblanc

De Extreme 3.0 collectie is ontworpen voor een actief leven en onverwachte dagelijkse avonturen en wordt gedefinieerd door duurzaamheid en prestaties. Het aanbod van de collectie, dat functionaliteit in evenwicht brengt met een strakke, eigentijdse stijl, wordt verrijkt door een nieuwe, moderne selectie vormen en kleuren. Terwijl klassiek zwart en inktblauw de kern vormen van veel modellen, zijn de nieuwe kleuren van het seizoen avio blue en lavender grey.

FW24 Montblanc Credits: Montblanc

Het design van de Sartorial collectie - van de inktflesvormige lederen details tot de envelopvormige tasconstructies - is een eerbetoon aan de schoonheid en zintuiglijke ervaring van het handschrift. De collectie is uitgevoerd in elegant Saffiano leder en biedt functionele vormen aan in een energieke cyprusblauwe tint.

FW24 Montblanc Credits: Montblanc