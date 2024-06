Montblanc viert vakmanschap tijdens Milaan Fashion Week

Montblanc brengt de lente/zomer 2025 lederwaren naar Milaan voor zijn eerste showroom in de Italiaanse designhoofdstad.

Montblanc onthulde zijn nieuwste lederwaren collectie tijdens Milan Fashion Week, met een preview voor media, influencers en VIP-gasten in Salone dei Tessuti. De neogotische ruimte verwelkomde gasten als Xavier Dolan, Poppy Delevingne, Bianca Balti, Johannes Huebl en Simone Susinna op een meeslepende reis van design, geconceptualiseerd door Montblanc Artistic Director Marco Tomasetta ter ere van het Italiaanse vakmanschap in leer.

Bij binnenkomst in de showroom werden de gasten begroet met de Montblanc lente/zomer 2025 lederenwaren collectie, kunstzinnig geplaatst op een selectie van mid-century meubelstukken, samengesteld in samenwerking met de Italiaanse galerie Volumnia.

Credits: Montblanc

Vakmanschap is van bijzonder belang voor Montblanc dit jaar aangezien ze de 100ste verjaardag van het design icoon vieren, de Meisterstück. Met zijn herkenbare sigaarvormig ontwerp, drie gouden ringen en handgemaakte gouden penpunt, kreeg de volledig zwarte vulpen de naam Meisterstück of "meesterwerk" in het Duits, om zijn status te beschrijven als een werk van het hoogste niveau van vakmanschap gerealiseerd door de vaardigheden van Montblanc ambachtslieden. Sinds de introductie in 1924 is de Meisterstück synoniem geworden met Montblanc en uitgegroeid tot een symbool van de schrijfcultuur.

Credits: Montblanc