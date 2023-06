Moost & The Muse x Pavo Couture festival pop-up store in hartje Amsterdam

Maak je klaar om ondergedompeld te worden in de wereld van bohemian fashion en lingerie, want MOOST & THE MUSE by MOOST Wanted slaat de handen ineens met Pavo Couture voor een onvergetelijke pop-up festivalwinkel-ervaring in hartje Amsterdam.

Stap volgende week donderdag 22 juni t/m zondag 25 juni binnen in onze betoverende oase, waar de geest van vrijheid, vrouwelijkheid, creativiteit en zelfexpressie centraal staat. Deze unieke samenwerking tussen MOOST & THE MUSE, het iconische merk voor bohemian damesmode, en Pavo Couture, het gerenommeerde lingeriemerk, brengt de perfectie fusie van stijl, sensualiteit en vakmanschap samen.

Van zwierige jurken en levendige prints tot delicate kant en betoverende lingerie: de MOOST & THE MUSE x Pavo Couture Pop-Up Festivalwinkel biedt een zorgvuldig samengestelde selectie van modieuze festival items die aansluiten bij het aankomende festival seizoen. Of je nu op zoek bent naar de perfecte festival outfit of onweerstaanbare verleiding, onze winkel is jouw plek om jezelf onder te dompelen in de nieuwste boho trends en tijdloze klassiekers.

Beeld: MOOST & THE MUSE, eigendom van het merk

Gelegen in de bruisende straten van Amsterdam, belooft onze festivalwinkel een ongeëvenaarde ervaring. Ontdek een sfeer die je meeneemt naar een wereld waar muziek, mode en inspiratie samenkomen. Verken onze festival collectie in samenwerking met model en influencer Lauren Sophie Messack, kom in contact met ons deskundig personeel en ontdek jouw persoonlijke stijl met begeleiding van onze ervaren MOOST & THE MUSE stylisten.

Maar dat is niet alles! Naast onze adembenemende festival pop-up store starten wij op donderdag 22 juni om 17:00 uur met een borrel. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol plezier, muziek en geweldige vibes. Kugi, een bekend merk van verfrissende drankjes, zal aanwezig zijn om je te voorzien van heerlijke dorstlessers. De muziek zorgt voor de ultieme festival beleving, met artiesten die speciaal zijn geselecteerd om de sfeer naar een hoger niveau te tillen. En het beste van alles is dat je omringd zult zijn door gelijkgestemde mensen die net zo enthousiast zijn over mode en festivals als jij.

De MOOST & THE MUSE x Pavo Couture Pop-Up Festivalwinkel opent haar deuren op 22 juni om 10:00 uur op Prinsengracht 110H in Amsterdam. Bereid je voor op een modereis waar boho chic en onweerstaanbare verleiding samenkomen. Zet de datum in je agenda, verzamel je tribe en maak je klaar voor de ultieme viering van stijl, zelfexpressie en vrouwelijkheid.