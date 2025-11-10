‘More than a gift’ - de essentie van geven met Pandora in de Holiday 25-campagne

Tijdens de feestdagen breidt Pandora zijn sieradenuniversum uit met nieuwe stijlen, perfect voor de feestdagen en daarna. Geïnspireerd door gevoelens van verbondenheid, vreugde en verbeelding, viert de ‘More Than a Gift’-campagne van het merk saamhorigheid en het geven van betekenisvolle cadeaus. De regie is in handen van de visionaire filmmaker en verhalenverteller Roman Coppola, met fotografie van Craig McDean en Raymond Meir. De soundtrack bevat de hit ‘God Only Knows’ van The Beach Boys. De campagne ontvouwt zich met emotionele storytelling door een toonaangevend creatief team. De lancering nodigt uit tot betekenisvolle uitwisselingen gebaseerd op persoonlijke connecties, in lijn met het mantra van het merk: Be Love.

“Deze collectie nodigt mensen uit om te pauzeren, te dromen en de herinneringen en momenten die ons vormen te koesteren,” zeggen A. Filippo Ficarelli en Francesco Terzo, creatief directeuren bij Pandora. “De kern van dit seizoen is een gevoel – niet alleen van feest, maar ook van verbinding en reflectie. We wilden een wereld creëren waar de tijd vertraagt, waar alles zachter gloeit en elk sieraad een stille herinnering is aan wat het belangrijkst is.”

Inhakend op het thema van dromen tijdens de feestdagen, breidt het merk zijn Pandora Moments-collectie uit met nieuwe bedels met een maanthema. Deze zijn geïnspireerd op de schittering van de nachtelijke hemel en gloeien met maansteenglas. De feestelijke stijlen, die onbreekbare banden symboliseren, breiden de Pandora Timeless-strikcollectie uit. Ze bevatten rijen sprankelende, hartvormige stenen voor een extra feestelijke flair, om te geven of te krijgen.

Voor betekenisvolle cadeau-momenten debuteert de Pandora Lab-Grown Diamonds-collectie met vakkundig vervaardigde premium sieraden die oneindige verbindingen symboliseren. Deze stapelbare stijlen vangen de essentie van het lichtseizoen. Ze bevatten met de hand gezette, in pavé-stijl laboratoriumgekweekte diamanten, gerangschikt in vloeiende, op oneindigheid geïnspireerde lijnen – een blijvend symbool dat ‘voor altijd’ herdefinieert.

Dit feestseizoen herinnert Pandora ons eraan dat de beste cadeaus niet onder de boom beginnen – ze beginnen bij de liefdevolle gedachten die ze tot leven brachten.

