Mouwlengte7.com: Bekende Merken in een nieuw Jasje

De afgelopen 7 jaar heeft een enthousiast team gewerkt aan misschien wel de meest gespecialiseerde herenkleding winkels van Nederland. Sommigen zullen wellicht bekend zijn met de merken Heerenzaak, Poloshop, Sleeve7, ShirtsofCotton, Liefling en/of ShirtsofHolland. Vanwege een interne herinrichting van de organisatie zullen deze merken voortaan verder gaan onder één vlag, namelijk: Mouwlengte7.com!

Op de verzamelwebsite springen met name de merken Sleeve7, ShirtsofCotton en Liefling in het oog. De merken zijn ieder gericht op een ander publiek, maar vooral van hoge kwaliteit, waar met zorg nieuwe ontwerpen worden uitgezocht en alleen de beste materialen gebruikt worden.

Sleeve7

Sleeve7 overhemden zijn overhemden met extra lange mouwen speciaal gericht op de langere man op zoek naar een passend overhemd. Voornamelijk in Nederland en de rest van West-Europa zijn mannen over het algemeen vrij lang. Meer dan 60% van alle mannen is langer dan 1.80 meter. En dan zijn extra lange overhemden en overhemden met extra lange mouwen geen overbodige luxe. De extra lange overhemden van Sleeve7 zijn niet alleen extra lang - maar volledig afgestemd op de bouw van de moderne lange man.

ShirtsofCotton

De heren T-shirts van ShirtsofCotton zijn gemaakt van hoogwaardig premium katoen met een prettig aansluitende pasvorm. De T-shirts zijn hierdoor extra zacht en gaan lange tijd mee. De stof is voorgekrompen en voorgewassen. Voordeel is dus dat de T-shirts nauwelijks meer zullen krimpen en zelfs na tal van wasbeurten nog steeds goed blijven. Vergeet daarnaast niet de bamboe T-shirts en de 100% organisch katoenen T-shirts van ShirtsofCotton.

Beeld: Mouwlengte7.com

Liefling

Liefling overhemden zijn jouw nieuwe favoriete overhemden! De overhemden zijn gemaakt voor iedere man. Het premium overhemden merk heeft een optimale pasvorm. Op deze manier kan het stijlvolle heren overhemden merk Liefling de lange Nederlandse man voorzien van perfect zittende overhemden. De shirts van het merk zijn te verkrijgen met twee typen boord: met een moderne cut- away boord waarbij de boordpunten 'zijn weggesneden' naar achteren toen en een stijlvolle one piece collar. Dit tweede type kraag is een kraag uit één stuk stof gesneden. Hierdoor blijft de kraag mooi rechtop staan gedurende de dag.

Overige merken

Naast bovenstaande merken, biedt Mouwlengte7.com een mooi assortiment aan oranje herenkleding van het merk ShirtsofHolland. De kleding is met name geschikt voor oranje evenementen als sportevenementen (EK/WK voetbal en Olympische spelen) en Koningsdag. Kwalitatief goede overhemden en T-shirts gecombineerd met oranje details. Tot slot het merk 'Baleinen': luxe accessoires voor overhemden. Denk aan de baleinen zelf (kraaghouders voor overhemden), manchetknopen en studs.

Beeld: Mouwlengte7.com

Kortom, Mouwlengte7 biedt een ruim assortiment aan kwalitatief hoogstaande kleding waarbij persoonlijke service en advies, fijne stoffen en voorzien in de behoefte van klant voorop staat!