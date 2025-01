MR MARVIS introduceert The Smart Easies: verfijnd comfort voor kantoor en daarbuiten

Het Nederlandse herenkledingmerk MR MARVIS onthult de laatste winterrelease: The Smart Easies, een geklede variant van de populaire Easies, waarmee je altijd stijlvol voor de dag komt.

Een geklede variant van The Easies

Deze broek, gemaakt van gemêleerde stof met stretch, is de ultieme aanvulling op je smart-casual garderobe. De geweven stof met een zachte, geborstelde finish, ook wel moleskin genoemd, geeft The Smart Easies een verfijnde look. The Smart Easies zijn de geklede variant van de populaire Easies van het merk, met een iets wijdere fit en premium details.

Credits: MR MARVIS

Elevate your everyday

The Smart Easies zijn gemaakt om moeiteloos te kunnen schakelen tussen kantoordagen en weekendplannen. Dankzij de elastische broekband is de broek comfortabel – zowel overdag als 's avonds. De riemlussen bieden extra stylingsopties en zorgen in combinatie met de rits en gegraveerde knoop voor een elegante touch. The Smart Easies hebben een enkele paspelzak met een magnetische sluiting aan de achterzijde en de kenmerkende hidden zip pocket om spullen veilig in op te bergen.

The Smart Easies zijn verkrijgbaar in vier verfijnde MR MARVIS-kleuren voor een stijlvolle look dit seizoen: beige Baristas, lichtgrijze Oysters, donkergrijze Storms en klassiek grijze Newmans.