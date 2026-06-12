Mr Marvis steekt Ken in een nieuwe garderobe voor zijn volgende reis

Het Nederlandse herenmodemerk MR MARVIS kondigt een nieuwe samenwerking aan met Mattel, Inc., een toonaangevend wereldwijd bedrijf in speelgoed en familie-entertainment, ter ere van de 65e verjaardag van het iconische personage Ken™. De exclusieve capsulecollectie introduceert een veelzijdige en moeiteloze garderobe, ontworpen voor een leven buiten de gebaande paden.

Ken is overal geweest en heeft alles gedaan – van astronaut tot strandwacht en van piloot tot hondentrainer. Zijn volgende avontuur, nu hij 65 jaar wordt? Mister Marvellous. Als stijlicoon met een lange staat van dienst begrijpt Ken dat dit een veelzijdige maar elegante garderobe vereist. En MR MARVIS weet precies hoe dat moet: met tijdloze ontwerpen en een geperfectioneerd palet van pasteltinten. De limited-edition collectie combineert moeiteloos de kenmerkende stijl van Ken met de toewijding van MR MARVIS aan kwaliteit en alledaags comfort.

Credits: MR MARVIS

Voor een leven buiten de gebaande paden

De Ken™ x MR MARVIS-collectie is gemaakt voor reizen, moeiteloos kleden en dagelijkse veelzijdigheid. Het is een draagbare garderobe voor een modern leven buiten de gebaande paden. In lijn met de kernwaarden van MR MARVIS is de volledige capsulecollectie in Portugal vervaardigd van garens en stoffen van de hoogste kwaliteit.

“Voor ons was deze samenwerking spannend omdat het verder gaat dan nostalgie,” zegt Raphaëlle Touat, brand director bij MR MARVIS. “Ken is ongetwijfeld een van de meest herkenbare iconen ter wereld. De kans om zo'n geliefd personage te kleden door de lens van MR MARVIS voelde dan ook ongelooflijk speciaal. We wilden een garderobe creëren die optimistisch en veelzijdig is, en klaar voor wat het leven hem ook brengt.”

Credits: MR MARVIS

Die optimistische energie komt tot leven door een speelse herinterpretatie van de kernsilhouetten van MR MARVIS. Voor de gelegenheid heeft het ontwerpteam van MR MARVIS twee van zijn kenmerkende zomerstijlen, een chinoshort en een zwemshort, voorzien van de speciale Ken 1961-jubileumprint van Mattel, Inc. Om te voorzien in de behoefte aan lichte laagjes, bevat de capsule een lichtgewicht Harrington-jack van gebroken wit biologisch katoenen seersucker en een stevige pullover van honderd procent biologisch katoen met blauw gestreepte boorden. Beide items zijn afgewerkt met originele Ken-patches.

Geen garderobe is compleet zonder de klassiekers. Deze komen in de vorm van een lichtblauw Oxford-shirt en een poloshirt met textuur. Het shirt is geïnspireerd op de memorabele Ken ‘Heart Family’-look uit de jaren tachtig en heeft een witte button-down kraag. De polo biedt een luchtige statement-optie met een tweekleurig ontwerp en een opengewerkte breistructuur. De capsule markeert ook de lancering van het allereerste tassenontwerp van MR MARVIS, ontworpen om alle essentiële ‘Ken-sentials’ mee te nemen. De Premium Shopper is een volledig omkeerbare canvas draagtas die wordt geleverd met opstrijkbare patches voor personalisatie.

Credits: MR MARVIS

Wees er snel bij

Een samenwerking die zo geweldig is, blijft natuurlijk niet voor altijd beschikbaar. De exclusieve Ken™ x MR MARVIS-capsulecollectie is in een strikt gelimiteerde oplage verkrijgbaar. De items zijn vanaf 12 juni 2026 online verkrijgbaar en in de volgende MR MARVIS-flagshipstores: Amsterdam P.C. Hooftstraat, Maastricht, Zwolle, Antwerpen, Londen en Parijs. Uiteindelijk brengt deze samenwerking twee iconen in shorts samen die dezelfde levensvisie delen: een herinnering om elke dag te spelen en er tegelijkertijd geweldig uit te zien en je zo te voelen.