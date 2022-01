Mucho Gusto presenteert FW22/23 collectie

We are extremely excited to introduce the new Autumn-Winter 2022/2023 to you!

You will experience that ONE feeling. The one when you see it, you feel it. And therefore, you want it. We have embedded this feeling in all our Autumn-Winter items. This feeling together with the use of high quality fabrics from Italy - handmade in Europe - with Unique designs that catch the eye. This collection is MUCHO GUSTO®.

Beeld: Mucho Gusto FW22. Eigendom van het merk.

Beeld: Mucho Gusto FW22. Eigendom van het merk.

MOON VAN BERKEL

Al meer dan 20 jaar ontwerpt Moon van Berkel (oprichter van MUCHO GUSTO) exclusieve collecties voor vrouwen met een eigen smaak en stijl. De collecties zijn geïnspireerd door reizen over de hele wereld, maar worden ontworpen en handgemaakt in ons eigen Nederland. Waar wacht je nog op? Laat jezelf betoveren iets unieks te dragen en schitter in onze luxueuze mode van zelfontworpen stoffen.

NEDERLANDS HANDGEMAAKT SINDS 2003

Al sinds onze oprichting staan duurzaamheid en innovatief design centraal bij MUCHO GUSTO. We streven naar perfectie, waardoor we veel waarde hechten aan handgemaakt vakmanschap, op maat gemaakte producten en een Nederlands productieproces om elk MUCHO GUSTO-item dat wordt gemaakt nauwlettend in de gaten te kunnen houden.

Beeld: Mucho Gusto FW22. Eigendom van het merk.

Beeld: Mucho Gusto FW22. Eigendom van het merk.

STERKE INDIVIDUELE SMAAK

Wij geloven dat mode het beste in jou naar boven moet halen. Sterke, onafhankelijke vrouwen zoals jij zijn niet langer geïnteresseerd in het hebben van elk mode-item dat op de markt komt, maar juist op zoek naar items waarin je helemaal jezelf kunt zijn. MUCHO GUSTO helpt je om op te vallen op de momenten dat jij je het meest zelfverzekerd wil voelen. Van een feestje, een zakelijke bijeenkomst en alles daar tussenin; onze tijdloze prints, luxe stoffen en fijnste materialen zijn perfect om je eigen look te creëren. De wereld ligt aan je voeten. Laat jezelf zien!

UNIEKE EN TIJDLOZE ONTWERPEN

Wist je dat onze exclusief handgemaakte print collectie in ons eigen atelier wordt gemaakt? We combineren jarenlange ervaring met onze uitgebreide kennis van de textiel- en technologieindustrie om marktleider te worden op het gebied van luxe prints. Samen met sterk creatief talent zoeken we naar commercieel bewustzijn en hoogwaardige, tijdloze ontwerpen. Ben jij op zoek naar naar exclusieve ontwerpen die opvallen, kwaliteit uitstralen én samen gaan met de laatste (en toekomstige) trends en innovaties? Dan is MUCHO GUSTO jouw merk.

LUXUEUZE STOFFEN

Nadat onze ontwerpen klaar zijn, zijn we klaar voor de volgende stap. We sturen onze ontwerpen naar de beste Italiaanse fabrikanten die alleen de hoogste kwaliteit stoffen leveren, volgens de strenge eisen van vele certificeringen. We zorgen er altijd voor dat onze stoffen milieuvriendelijk, comfortabel, lichtgewicht en adembenemend mooi van uiterlijk zijn.

BESTE EUROPESE MATERIALEN

Wij willen alleen het beste voor jou. De zorgvuldige selectie van materialen tijdens de ontwerp- en aankoopfase is een cruciaal onderdeel van onze missie. Van stoffen tot knopen en labels, we houden rekening met elk detail om ieder item perfect te maken. We zijn altijd op zoek naar die perfecte balans tussen kwaliteit, comfort en materialen, zodat onze kleding je dat luxe gevoel geeft dat je verdient.

Beeld: Mucho Gusto FW22. Eigendom van het merk.

Beeld: Mucho Gusto FW22. Eigendom van het merk.