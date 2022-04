MUD Jeans lanceert Voices For Good, een platform dat milieu-initiatieven deelt die door MUD Jeans-dragers zijn opgericht

Om de Dag van de Aarde te vieren lanceert MUD Jeans het platform: Voices For Good. Als circulaire koploper wordt het merk omringd door klanten die het verschil maken en hun eigen milieu-initiatieven starten. MUD Jeans gaat zijn eigen platform inzetten om die initiatieven een podium te geven.

Voices For Good

Het doel van het platform Voices For Good is om ondernemers zichtbaarheid te geven en hen in contact te brengen met andere ondernemers. Voor het publiek is het een online plek om nieuwe en opkomende initiatieven te ontdekken en te delen. MUD Jeans past sinds 2012 met succes de principes van de circulaire economie toe. Het merk verkoopt denim items via zijn eigen webshop en in 300 winkels wereldwijd. De jeans van MUD Jeans verbruiken 93% minder water dan gemiddeld. Een volgende stap in haar duurzaamheidsstrategie gaat een stap verder dan het produceren van duurzame jeans. MUD Jeans gaat projecten uitlichten die zich inzetten voor een mooiere planeet, geïnitieerd door hun dragers.

Bert van Son, CEO MUD Jeans Een circulair bedrijf runnen is niet makkelijk, je moet heel vastberaden zijn. Veel dragers van onze jeans zijn positieve activisten die zich actief inzetten voor de planeet, en dat is wat ons gemotiveerd houdt.

Deze dragers verheffen hun stem en komen met praktische oplossingen. En dat is precies wat we nodig hebben: actie.

Bert van Son, eigendom van het merk.

Van surf scholen to repair services

Een van de initiatieven die op het Voices For Good platform worden uitgelicht is The Shore, een duurzame surfschool uit Den Haag, opgericht door Hans van den Broek. Het doel van The Shore is om mensen blij te maken met surfen. Surfen is natuur. "En, als je iets uit de natuur haalt, moet je daar ook verantwoordelijkheid voor nemen", zegt Hans. "We hebben een plasticvrij terras en serveren alleen biologisch eten. Via Voices For Good hopen we anderen, in de horeca en daarbuiten, te laten zien dat winstgevend zijn met respect voor de natuur mogelijk is."

Het belang van de Dag van de Aarde

MUD Jeans besloot het platform te lanceren op 22 april, op de Dag van de Aarde, een dag die in het teken staat van aandacht voor onze natuur, het milieu, de klimaatverandering en ons consumptiepatroon. Aangezien de temperaturen blijven stijgen en de milieu-impact over de hele wereld zichtbaar is, vindt MUD Jeans dat de Dag van de Aarde niet tot een dag beperkt zou moeten zijn. "We hopen dat de authentieke en persoonlijke verhalen op Voices For Good anderen motiveren iets bewuster te leven. Niet voor één dag, maar voor elke dag", zegt Bert van Son.

Over MUD Jeans

MUD Jeans is het enige circulaire denimmerk ter wereld. In 2013 introduceerde MUD Jeans het innovatieve Lease A Jeans-concept. Het merk past de principes van de circulaire economie toe en recyclet al haar jeans. MUD Jeans is sinds 2015 B Corp en behoort tot de boven categorie Best For The World B Corps. Het merk gebruikt momenteel 40 procent post-consumer gerecycled katoen om zijn jeans te produceren, en wil daar op de korte termijn 100 procent van maken. Voor meer informatie: www.mudjeans.eu.