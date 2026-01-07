Mustang voor het eerst op de Pitti Uomo in Florence

In januari 2026 presenteert Mustang voor het eerst de herfst-/wintercollectie 26/27 op de Pitti Uomo. Het Duitse denimmerk krijgt een speciale stand van 70 vierkante meter op een prominente locatie, direct bij de ingang van het Armeria-paviljoen en met verbinding naar de Fureria. De beurs biedt Mustang een podium met maximale zichtbaarheid voor de presentatie van het merk en de collecties aan een wereldwijd vakpubliek.

“We zijn er trots op aanwezig te zijn op de Pitti Uomo, een van de belangrijkste internationale beurzen in onze branche. Voor ons is dit een grote stap en een bijzondere kans om onze nieuwste collectie en het merk Mustang aan een wereldwijd publiek te presenteren. We kijken uit naar boeiende ontmoetingen met internationale inkopers en branche-experts en zien de beurs als een belangrijk platform voor uitwisseling, inspiratie en het zetten van nieuwe accenten voor de toekomst.” Daniel Peterburs, CPO Mustang

Britpop meets Saville Row - Mustang presenteert nieuwe herfst/winter 26/27-collectie

De Mustang herfst/winter 26-collectie vangt de sfeer van de Londense scene, ergens tussen Camden Market, undergroundclubs en het legendarische Savile Row. Een straat die bekendstaat om zijn vakmanschap en waar stijlgeschiedenis is geschreven, wat een link legt met het DNA van Mustang. De invloed van de jaren negentig is onmiskenbaar: een decennium van een nieuwe definitie van muziek, mode en attitude. Stijliconen als Liam Gallagher domineerden het straatbeeld.

Mustang Men herfst/winter 26 – Authentieke preppy-stijl ontmoet Britse heritage-denim

Voor de herfst/winter 26-collectie presenteert Mustang een herencollectie die de Britse college-preppy-look combineert met invloeden van Britse heritage en de flair van Savile Row. Geïnspireerd door Britpop, vintage-elementen en een klassieke college-esthetiek ontstaan moderne, strak gestructureerde looks. Hoogwaardige materialen, precieze details en slimme laagjes vertalen de traditionele preppy-stijl naar een eigentijdse vorm, met de Britse stijlwereld als centrale inspiratiebron van het seizoen.

De collectie toont authentieke denim-highlights, zoals het driedelige gewassen denimpak en de broken-twill-set. Deze set bestaat uit een cropped jack en broekmodel Style JEFF en combineert een klassiek silhouet met innovatieve details. Oversized jacks in aardetinten, T-shirts in felrood en diepgroen, en gebreide truien met kabelpatronen, grote ruiten of nepgarens zorgen voor spannende laagjes en een nonchalante uitstraling. Middellange pufferjacks met een minimalistisch ruitpatroon of digitale prints, jacks met een Britse coating en corduroy kraag, en hoogwaardige overshirts van flanel of corduroy completeren de urban-Britse look.

Denim & Innovatie

In herfst/winter 26 staat intense product-storytelling centraal. Het doel is emoties opwekken, duidelijke meerwaarde communiceren en de USP's benadrukken door precieze communicatie. De collectie toont een nieuwe diepgang in de details, zowel in de uitstraling als in de hoogwaardige, zorgvuldig ontworpen binnenafwerking.

De succesvolle pasvorm Style Vegas wordt voortaan gepresenteerd in drie duidelijk gedefinieerde categorieën. Elke categorie krijgt een eigen, sterke USP, overgebracht door bondige storytelling, moderne fournituren en een speciale afwerking. Hoogwaardige metalen onderdelen, afgestemde garendiktes, gedetailleerde papieren labels en technische siliconenapplicaties kenmerken de nieuwe, hogere waarde. De liefde voor detail staat hierbij centraal.

De nieuwste pasvorm, Style JEFF, wordt doorgezet van het voorjaar naar het winterseizoen en verschijnt in tal van nieuwe, winterse wassingen. Geïnspireerd op een campagne uit de vroege jaren tachtig, krijgt deze stijl hoogwaardige fournituren, prints op de binnenzakken en zorgvuldig ontworpen details die het levensgevoel van de jaren tachtig met een knipoog doen herleven.

Mustang Women herfst/winter 26 - Romantic Edge with a Raw Attitude

In het herfst/winter 26-seizoen combineert Mustang een nieuwe, zachte vrouwelijkheid met een krachtige Britpop-uitstraling: een mix die romantisch oogt, maar altijd een duidelijke energie uitstraalt. Denim staat hierbij centraal. Het wordt een materiaal dat verhalen vertelt: soms zacht en speels, dan weer rauw en compromisloos. En juist deze spanning maakt de herfst/winter 26-collectie zo bijzonder. Lasergesneden details, kantachtige patronen en gedecoreerde oppervlakken geven denim een moderne gevoeligheid die verder gaat dan puur vakmanschap. Parels, metaal en fijn borduurwerk doorbreken klassieke patronen en geven ze een nieuwe, nonchalante romantiek. De collectie speelt met tegenstellingen zonder ze op te lossen. Zo ontstaat een look die tegelijkertijd cool, vrouwelijk en verrassend veelzijdig is.

Silhouetten & styling: nieuwe proporties, duidelijke statements

Layering is het belangrijkste stijlmiddel van het seizoen. Bekende items worden opnieuw gecombineerd voor een onverwacht effect: een T-shirt over een blouse, een aansluitende body onder volumineuze mouwen. Jassen die over colberts worden gedragen, creëren nieuwe proporties. Oversize en structuur ontmoeten smalle, nauwsluitende lijnen, wat een dynamisch spel creëert dat de hele look bepaalt. Volumineuze jassen, nieuwe jasvormen en wijde silhouetten staan in contrast met getailleerde tops en aansluitende broeken. Zo ontstaat een modern samenspel van XL-volume en strakke, gedefinieerde contouren.

Denim als emotie: materialen, innovatie & vakmanschap

Denim blijft het hart van Mustang. In de herfst/winter 26-collectie wordt het materiaal emotioneler, diverser en experimenteler. Het stoffenconcept varieert van zachte, lichte kwaliteiten tot klassieke rigid denim en thermomodellen die functie en comfort opnieuw definiëren.

Decorated denim is hierbij het duidelijke hoogtepunt: lasercuts, studs, metalen accenten, fijne structuren en materiaalmixen creëren een stof die niet alleen robuust is, maar ook expressief, modern en gelaagd. De stof blijft authentiek, maar oogt tegelijkertijd gevoelig.

Nieuw dit seizoen is de barrel fit Style Kleo: een statement, clean of met cut-outs en fijne details, uitgevoerd in meerdere wassingen. Dit wordt aangevuld met flared fits, die variëren van klassiek tot extravagant, afhankelijk van het verhaal en de sfeer. Beide silhouetten voegen een eigentijdse, maar tegelijkertijd vertrouwde en frisse, uitstraling toe aan de denimwereld van Mustang.

