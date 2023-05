Myrna by NED SS23: de must-have kledinglijn voor stijlvolle vrouwen die houden van comfort en klasse

Als vrouw wil je er graag op je best uitzien. Je wilt je comfortabel voelen en tegelijkertijd ook stralen van zelfvertrouwen en vrouwelijkheid. Dat is waar Myrna by NED voor staat. Deze exclusieve kledinglijn is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verfijnde smaak, gevoel voor stijl en voegt een vleugje allure toe aan elke outfit.

De SS23 collectie van Myrna by NED kenmerkt zich onder andere door een uitgebreide breicollectie met een eigen signatuur en dessins die goed te combineren zijn met de unies uit de collectie en met de favoriete basics van de klant. De basis van de collectie wordt gevormd door een scuba kwaliteit, viscose-elasthan en diverse geweven kwaliteiten, waarin de modellen de ruggengraat vormen en de klant altijd kan rekenen op succesvolle en flatteuze modellen.

Ontwerpster Astrid Ras is de drijvende kracht achter Myrna by NED. Ze laat zich inspireren door internationale trends en ontwerpt voor de vrouw die houdt van vrouwelijke, comfortabele kleding met allure en een nonchalante klasse. De details maken de collectie verrassend, zoals T-shirts met double front, een net iets langer mouwtje, plooitjes op de juiste flatteuze punten en leuke details als bijzondere knoopjes, kwastjes, mooie kantrandjes of gouden piping.

Elk thema in de collectie heeft zijn eigen dessins en kleurenpallet. Blossom, Serenity-Devoré, Bohemian en Ibiza - vier thema's die samen de Myrna by NED SS23 collectie vormen.

Blossom

Het eerste thema van de collectie brengt warme pastelkleuren samen in prachtige bloemmotieven. De kleuren variëren van wit en lime tot roze, lila en champagne. De geschilderde bloemmotieven zijn een lust voor het oog en geven de kledingstukken een romantische uitstraling. Bovendien zijn de dessins goed te combineren met andere stukken uit de collectie, waardoor de klant een unieke en persoonlijke outfit kan samenstellen.

Beeld: Myrna by NED SS23, momenteel verkrijgbaar in de winkel bij onze retail partners

Serenity-Devoré

Het ingetogen chique thema uit de collectie. De kleuren zijn voornamelijk champagne en wit, maar de gebruikte stoffen zijn bijzonder en maken deze kledingstukken uniek. Zo zijn er ingeweven fantasie strepen en opengewerkte bloemmotieven te vinden. Deze stoffen geven de kleding een elegante uitstraling en maken het perfect voor bijvoorbeeld een feestelijke gelegenheid.

Bohemian

Zwart-witte dessins met een panel en een oriëntaalse paisley staan centraal. De dessins zijn op verschillende manieren in de modellen gebruikt, waardoor er een speels effect ontstaat. Dit thema is perfect voor vrouwen die houden van een wat stoerdere look, maar wel met een vrouwelijke touch.

Ibiza

Het laatste thema staat voor vrolijkheid en blijheid. De kledingstukken hebben schuin gesneden dessins in wit/zwart, lime en lila tinten. Dit thema is perfect voor een dagje strand of een zomerse avond uit.

Elk thema uit de Myrna by NED SS23 collectie is uniek en biedt de klant een scala aan mogelijkheden om een persoonlijke en stijlvolle outfit samen te stellen. De collectie is ontworpen door Astrid Ras, een ontwerpster met veel kennis op het gebied van design en trends. Haar inspiratie haalt ze uit alle internationale trends, beurzen, bladen en collecties, om zo de perfecte kledinglijn te ontwerpen voor vrouwen die houden van comfort, klasse en vrouwelijkheid.

Benieuwd naar de Myrna by NED collectie? In Nederland kun je terecht bij Blom Fashion en in België bij Agentuur Evida. Laat je betoveren door de prachtige dessins en stijlvolle modellen en creëer jouw unieke outfit met de Myrna by NED SS23 collectie. Myrna by NED upgrade naar Myra by NED Vanaf AW 23-24 collectie.

