NAME IT betreedt schoenenmarkt met lancering in voorjaar 2027

Het Deense kinderkledingmerk NAME IT lanceert een nieuwe schoenencategorie en voegt schoenen, laarzen en sandalen voor kinderen en jonge tieners toe aan zijn assortiment. Het merk, eigendom van de Deense modegroep BESTSELLER, presenteerde NAME IT Footwear tijdens Copenhagen Fashion Week 2026.

De uitbreiding is een van de grootste categorielanceringen van NAME IT in de afgelopen jaren. Het bedrijf wil gezinnen en zakelijke partners een completer assortiment bieden dat alle aspecten van de kindergarderobe dekt. Hiermee betreedt het een schoenenmarkt die lange tijd gedomineerd werd door gevestigde spelers.

Credits: NAME IT

Voor retailers betekent de lancering een nieuwe concurrent op de kinderschoenenmarkt, ondersteund door de schaalgrootte van BESTSELLER en de bestaande positie van NAME IT in kinderkleding.

“Schoenen zijn een uitbreiding van NAME IT die we graag wilden presenteren. We bereiken al miljoenen gezinnen via onze bestaande activiteiten, dus we zien een aanzienlijk potentieel in deze categorie”, zegt Michael Vinther, brand director bij NAME IT. “Schoenen zijn een belangrijk onderdeel van de kindergarderobe, en tot nu toe was dit geen gebied waar we echt aanwezig waren.”

Vinther zegt dat kwaliteitsschoenen andere competenties vereisen dan kleding. Daarom heeft NAME IT een toegewijd team samengesteld met ervaring in de schoenenindustrie en samengewerkt met leveranciers die de vereiste kwaliteit kunnen leveren. “Onze ambitie is om schoenen aan te bieden met een kwaliteitsniveau dat ouders herkennen van gevestigde merken, maar tegen een toegankelijkere prijs”, voegt hij toe.

Credits: NAME IT

Schoenenspecialist aangesteld

Om de nieuwe categorie te leiden, heeft NAME IT verschillende specialisten aangetrokken, waaronder Inge Merrild Paarup. Zij brengt dertig jaar ervaring in de schoenenindustrie met zich mee. Ze neemt de rol op zich van hoofd van NAME IT Footwear en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de categorie in lijn met de bredere kwaliteitsnormen van het merk.

Het ontwikkelingsproces is al meer dan een jaar aan de gang. “Wanneer ouders schoenen voor hun kinderen kopen, willen ze geen concessies doen aan kwaliteit, comfort of pasvorm. Onze focus lag daarom op het creëren van schoenen die functionaliteit, duurzaamheid en design combineren”, zegt Paarup.

Credits: NAME IT

Uitrol gericht op Noord-Europa

De lancering bouwt voort op de positie van NAME IT in kinderkleding. Het merk heeft in 40 jaar vertrouwen opgebouwd bij consumenten en zakelijke partners in meer dan 55 landen. NAME IT Footwear richt zich in eerste instantie op Noord-Europese markten, waaronder Denemarken, Duitsland en Nederland, waar het merk al een sterke aanwezigheid heeft.

Credits: NAME IT

De maten lopen van de eerste kinderschoentjes tot maat 39, met twee hoofdcollecties per jaar en kleinere drops tussendoor. NAME IT Footwear wordt nu gepresenteerd aan retailers en groothandelspartners in heel Europa. De eerste collectie bereikt de consument in het voorjaar van 2027.

“De nieuwe categorie versterkt ons aanbod aan groothandelspartners en is een belangrijke stap in onze ambitie om een completer universum te bieden voor gezinnen met kinderen. De eerste feedback van klanten en partners is zeer positief”, zegt Paarup.