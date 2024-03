NED Dutch Fashion Design SS24 Collectie: een samenspel van stijl, comfort en kleur

Met de nieuwste Spring/Summer 2024 collectie zet NED Dutch Fashion Design een stap vooruit in de modewereld. Deze collectie biedt een mix van comfortabele, stijlvolle kledingstukken, rijk aan kleuren en patronen. Ontworpen om elke dag bijzonder te maken, vertelt elk stuk een eigen verhaal door zijn unieke kleuren en opvallende ontwerpen.

Blauwe tinten en exotische patronen

Vanaf januari liggen de eerste items in de winkel, te beginnen met ‘Elemental Blue’. Deze lijn valt op door zijn speelse, geometrische patronen in blauw. Gelijktijdig zorgt ‘Exotic Clash’ voor een frisse wind met levendige patronen van exotische bladeren en bloemen, perfect voor de nieuwe seizoenslook.

Credits: NED Dutch Fashion Design

Marokkaans design en zachte balans

In maart krijgt de collectie een boost met ‘Modern Moroccan’ en ‘Blurry Balanced’. ‘Modern Moroccan’ blaast traditionele Marokkaanse ontwerpen nieuw leven in met een kleurrijk, modern tintje. ‘Blurry Balanced’ kiest voor zachtheid met vage patronen in roze, rood en lila, voor wie houdt van subtiele contrasten.

Credits: NED Dutch Fashion Design

Zwart-wit chic en levendig roze

De collectie breidt uit met ‘Simple Something’, een nieuwe kijk op zwart-wit voor een zomerse flair. ‘Viva Magenta’ brengt het beste van roze naar voren met modellen die gemak en stijl uitstralen, ideaal om te genieten in de zon.

Credits: NED Dutch Fashion Design

Ode aan de natuur

April staat in het teken van ‘Flower Foison’, ‘Jungle Fever’ en ‘Natural Harmony’. Deze thema’s vieren de natuur met alles van kleurrijke, energieke patronen in ‘Flower Foison’, tot unieke jungle vibes in ‘Jungle Fever’, en de kalmerende tinten van ‘Natural Harmony’. Elk thema biedt een frisse blik die de veelzijdigheid van de collectie onderstreept.

Credits: NED Dutch Fashion Design

De SS24 collectie van NED Dutch Fashion Design is een ode aan de combinatie van comfort, stijl en kleur, ontworpen om elke dag iets speciaals te brengen. Met deze collectie nodigt NED Dutch Fashion Design iedereen uit om de schoonheid en diversiteit van mode opnieuw te ontdekken.