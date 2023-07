Nederlands sneakermerk Zoolmates – voorkomt verspilling in samenwerking met studenten van Sint Lucas

Zoolmates is een nieuw Nederlandse sneakermerk dat de productie en verkoop van sneakers anders wil doen. Zoolmates brengt de productie van sneakers terug naar Nederland, dicht bij de mensen die de sneakers daadwerkelijk dragen. Om daarbij samen te werken met maatschappelijke partners.

Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met de studenten van creatieve vakschool SintLucas in Boxtel. Recent heeft Zoolmates een project afgerond met SintLucas met als doel de restjes leer die bij productie overblijven in een sneaker of in een ander product te verwerken. Het doel is om verspilling van materiaal tegen te gaan.

Samenwerking met creatieve vakschool SintLucas

Wat kan Zoolmates doen om verspilling van leer tegen te gaan? Dat was de vraag tijdens het project met studenten van het SintLucas. Bij het snijden van het leer, gebruikt voor sneakers, blijven resten over. De uitdaging was op welke wijze kleine stukjes leer in een nieuwe sneaker voor Zoolmates verwerkt kunnen worden of in een ander product wat past bij het merk en de doelgroep van Zoolmates.

Twee weken geleden hebben de studenten hun sneakers van restleer gepresenteerd. Zoolmates is enorm onder indruk van de creativiteit en en het vakmanschap van de studenten. In het ontwerp van nieuwe modellen worden hun ideeën en oplossingen nu meegenomen.

Credits: Zoolmates

Pilot binnenzool en armbanden van restleer

Nienke Boerekamp stikte een binnenzool van restleer. Door het gebruik van restleer voor de binnenzool wordt het benodigde leer voor de sneakers verminderd. Lieke van Riel ontwierp een aantal prototypen van armbandjes gemaakt van restleer.

Deze twee ontwerpen wil Zoolmates direct in de praktijk gaan testen. Daarom is Zoolmates nu op zoek naar een maatschappelijke samenwerkingspartner of een kledingatelier.

Hiervoor heeft Zoolmates recent op Linkedin een oproep geplaatst. In samenwerking met deze nieuwe partner gaan zij de komende maanden een pilot van armbanden en binnenzolen maken om het product te testen en feedback van klanten te vragen. Als de test succesvol is gaat Zoolmates verder opschalen.

Zoolmates content met samenwerking studenten

De samenwerking met het SintLucas past goed binnen de missie van Zoolmates om te investeren in talent en met lokale partners samen te werken. Bart Jansen: “Het is mooi dat de eerste mensen nu onze sneakers dragen en daar erg blij mee zijn. Voor Zoolmates is dit het begin en onze plannen zijn ambitieus. Wanneer de consument het echt gaat oppikken, kunnen we meer stappen gaan maken. Wij kunnen dan een groter deel van het productieproces in Nederland uitvoeren, experimenteren met duurzame en herbruikbare materialen en meer Nederlands talent kansen geven zoals we nu doen in de samenwerking met het SintLucas.”

De sneakers van Zoolmates zijn te koop via de webshop. Tevens is Zoolmates een samenwerking gestart met Fairbee, een platform dat klanten informeert over duurzame en eerlijke kleding. Via het platform van Fairbee worden de sneakers van Zoolmates nu ook aangeboden.

Credits: Zoolmates