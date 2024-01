Neeve breidt uit naar DACH-regio met nieuwe FW24 collectie

Het Nederlandse modelabel Neeve biedt vanaf dinsdag 23 januari haar nieuwe FW24 collectie aan. Dit keer niet alleen voor de Nederlandse markt, maar ook aan de DACH-regio. Neeve wordt namelijk sinds dit seizoen vertegenwoordigd door het Duitse agentschap Shangri-Land dat Neeve zal introduceren in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dankzij de exclusieve samenwerking met Shangri-Land krijgen modebewuste consumenten in deze landen de gelegenheid om later dit jaar kennis te maken met de onderscheidende collecties van Neeve. Het Amsterdamse modelabel heeft onlangs ook haar entree gemaakt op de Belgische markt. Deze strategische uitbreidingen sluiten naadloos aan bij de missie van Neeve om duurzame en tijdloze mode toegankelijk te maken voor een breder internationaal publiek.

Credits: Neeve

"We kijken uit naar een succesvolle samenwerking met Shangri-Land en naar het verwelkomen van nieuwe en bestaande klanten in Nederland en België, terwijl we onze positie op de internationale modemarkt versterken," aldus Heleen Spruijt, oprichter en eigenaar van Neeve.