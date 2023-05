Het Nederlandse basics modelabel Neeve introduceert haar tweede capsule collectie in samenwerking met Romy Boomsma. De collectie bestaat uit elf tijdloze duurzame essentials die het hele jaar door gedragen kunnen worden. In deze nieuwe collectie staat eenvoud centraal, kwalitatief hoogwaardige essentials in de perfecte basic kleuren.

Romy’s stijl is binnen deze collectie leidend geweest, waarbij zij haar dagelijkse essentials in samenwerking met Neeve heeft ontworpen. De tweede samenwerking heeft zich vertaald in designs die zowel tijdloos als modieus zijn. Met de introductie van nieuwe stijlen, een nieuw materiaal en een nieuwe kleur. De capsule collectie bestaat uit vijf stijlen in verschillende kleuren: The Rosemarie - een honderd procent linnen V-Neck long-sleeve, The Reese – een honderd procent linnen Crew-Neck long-sleeve, The Ruby – een biologisch katoenen en elastane ribbed top (GOTS-gecertificeerd), The Rania – een biologisch katoenen en elastane ribbed tanktop (GOTS-gecertificeerd) en The Rosalie – een honderd procent biologisch katoenen long-sleeve (GOTS-gecertificeerd). De stijlen zijn verkrijgbaar in drie kleuren: off-white, essential black en intense brown, in een bredere maten range van XS – XXL.

Het label is gericht op het creëren van een garderobe van iconische seizoenloze stijlen gemaakt van duurzame kwaliteitsproducten, met zo min mogelijk impact op het milieu. Items uit de nieuwe collectie worden gemixt met items uit voorgaande collecties. Om zo te laten zien dat je niet elk seizoen een compleet nieuwe garderobe aan hoeft te schaffen, je kan het ook stylen met wat je al hebt. Om de overtuiging van Neeve te benadrukken dat mode niet snel of seizoensgebonden hoeft te zijn.

De betekenis van Neeve is stralend, Neeve wil een actieve bijdrage leveren aan een stralende toekomst. Daarom staat duurzaamheid centraal voor het merk. Alle kledingstukken worden zo duurzaam mogelijk vervaardigd en voldoen aan de hoogste normen (GOTS-certificering). Er wordt enkel gebruik gemaakt van premium biologisch katoen zonder chemische toevoegingen. Met de ontwerpstudio in Amsterdam en de productie in Portugal kan ontwerpster en oprichtster Heleen Spruijt in de buurt van haar partners werken, met wie ze elke collectie blijft verkennen en verbeteren op het gebied van mode en duurzaamheid.

Video: Neeve, eigendom van het merk