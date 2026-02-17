New Balance en Foot Locker presenteren exclusieve nieuwe kleurstellingen van de ABZORB 2000 samen met Endrick

New Balance opent het seizoen met nieuwe kleurstellingen van de ABZORB 2000, exclusief verkrijgbaar bij Foot Locker. Voor de promotie van de lancering is een wereldwijde campagne ontwikkeld met internationale voetbalster en New Balance-atleet Endrick. De campagne benadrukt het culturele belang van de sneaker, de urban stijl en een vooruitstrevend ontwerp dat technologie en esthetiek combineert.

Samen blijven New Balance en Foot Locker de trends in de jeugdcultuur en de wereldwijde sneakermarkt herdefiniëren. De campagne, met Endrick op een straathoek in Madrid, is een vastlegging van de levendigheid van een ontmoetingsplek en een portret van de lokale gemeenschap. Dit scenario, dat de ontmoeting tussen verschillende generaties en de levendige straten oproept, is de ideale context voor de ABZORB 2000.

Endrick is een rijzende ster in de voetbalwereld. Op slechts negentienjarige leeftijd is hij de jongste speler ooit die voor Palmeiras debuteerde en scoorde. Daarnaast is hij de belangrijkste vertegenwoordiger van het Braziliaanse voetbal van de afgelopen zestig jaar. Als prominent lid van de nieuwe generatie atleten is Endrick een bundeling van energie, originaliteit en authentieke warmte. Dit is perfect in lijn met de gedurfde geest van New Balance en de ruimtes waaruit het merk inspiratie haalt.

New Balance x Foot Locker Credits: Foot Locker

De ABZORB-demping, voor het eerst geïntroduceerd in 1993, zorgde voor een revolutie in de technologie van hardloopschoenen. Sindsdien is het een iconisch kenmerk van diverse geliefde lifestyle-modellen. De ABZORB 2000 transformeert dit functionele kenmerk tot een silhouet verrijkt met innovatieve details, met behoud van de inspiratie van hardloopschoenen uit de jaren 2000.

De ABZORB 2000 is exclusief verkrijgbaar in de kleurstellingen Neptune Grey/Blue Oyster en Timberwolf/Double Bubble. De sneaker is online en in alle Foot Locker-winkels te koop voor een verkoopprijs van 200 euro.