New Balance onthult eerste Bayer 04 Leverkusen Away Shirt voor seizoen 2025/26

New Balance heeft vandaag het allereerste Bayer 04 Leverkusen uitshirt voor het seizoen 2025/26 onthuld, een ontwerp dat de opvallende contrasten en unieke energie van de thuisstad perfect weerspiegelt.

Het nieuwe shirt valt meteen op door een opvallende overgang van intens karmijnrood naar een zachte angora tint. Deze kleurcombinatie verwijst enerzijds naar de iconische Bayer-fabriek, symbool van de industriële traditie van de stad en naar de vurige sfeer die de trouwe supporters in het stadion creëren.

Een subtiele bloemenprint in de schaduwlaag van het shirt knipoogt naar de beroemde Japanse tuin in Leverkusen, een van de grootste en oudste Japanse tuinen in Europa en een belangrijk herkenningspunt in de stad.

Credits: New Balance

De bijpassende angora shorts en sokken maken de minimalistische en moderne uitstraling compleet en zorgen voor een zelfverzekerd silhouet, zowel op als naast het veld.Volgens Kenny McCallum, Senior Director New Balance Football Product, staat het shirt symbool voor de ziel van Leverkusen: “Het vloeiende kleurverloop weerspiegelt zowel de rauwe industriële skyline als de serene schoonheid van de tuinen. Het is een ontwerp dat het veelzijdige karakter van de stad en de club tot leven brengt.”

Credits: New Balance

Het Away Shirt is gemaakt met NB Dry technologie, die vocht efficiënt afvoert en voor optimale ventilatie zorgt, waardoor spelers maximaal comfort en bewegingsvrijheid ervaren. De verfijnde afwerking met tonale details, zoals het clublogo en het New Balance-logo, geeft het shirt een elegante en eigentijdse look.

De lancering van het nieuwe Away Shirt volgt op de succesvolle presentatie van het Home Shirt vorige week. Samen markeren deze ontwerpen de start van een nieuw tijdperk voor Bayer 04 Leverkusen, in het kader van het meerjarige partnership met New Balance dat in februari werd aangekondigd.

Volgens Markus Breglec, Chief Marketing and Innovation Officer van Bayer 04 Leverkusen, is het nieuwe shirt een krachtige vertaling van het lokale karakter van de stad. Het ontwerp is gedurfd en energiek, maar blijft tegelijkertijd trouw aan de kleuren en de ziel van Leverkusen.