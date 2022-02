NEW LADY IN TOWN: LA STRADA UNICA

La Strada Unica creëert tijdloze en klassieke kleding van hoge kwaliteit - jouw nieuwe favoriete go-to items.

De ambitie van La Strada Unica is het creëren van tijdloze items, gemaakt van duurzame kwaliteiten, die jarenlang jouw favoriete go-to items zullen zijn. Wij willen onze klanten aanmoedigen te investeren in items van de beste kwaliteit, om zo een duurzame garderobe te creëren. Wij prioriteren duurzamere mode die geen compromissen sluit als het op kwaliteit aankomt. Wij geloven dat deze benadering bijdraagt aan het verbeteren van de wereld voor mens, dier en de toekomstige generaties.

Beeld: La Strada Unica Pre-Fall 2022, via Bestseller.

USP’s Sterke mark-up en hoog rendement;

Full outfit brand (niet category driven);

Must-haves met een fantastische pasvorm;

Hoge kwaliteit door gebruik van alleen de allerbeste materialen;

Up-to-date inspelen op de laatste trends;

Prijsklassen Tops - RRP €29,99 tot RRP €49,99

Knits- RRP €49,99 tot RRP €89,99

Jassen - RRP €79,99 tot RRP €199,99

Classic, yet modern

La Strada Unica brengt tijdloze klassiekers met een moderne twist, dè ideale basis in je garderobe voor de komende jaren. Door verantwoordelijk en bewust materiaal in te kopen met een focus op onder andere duurzame alpaca, natuurlijk zijde en duurzaam mohair, ontstaan klassiekers die jarenlang meegaan.

Beeld: La Strada Unica Pre-Fall 2022, via Bestseller.

Behind the scenes

“We wanted to create this timeless fashion universe which is still highly modern. The items are of high quality, made of responsibly sourced materials and classic designs to ensure that our La Strada Unica women can wear the items for many years. It is our ambition to drive fashion mindfully” says Lene Dyhr, Marketing Manager.

Pre-fall 2022

Met de pre-fall 2022 collectie kan de La Strada Unica vrouw zich kleden in bijvoorbeeld een klassieke trenchcoat met prachtig silhouet in een rustige kleur. Daarnaast vult zij haar garderobe aan met modern maatwerk met flatterende ontwerpen en comfortabele, stijlvolle knitwear in unieke patronen die zich perfect lenen om eindeloos mee te combineren.

Beeld: La Strada Unica Pre-Fall 2022, via Bestseller.

La Strada Unica style tip

Combineer een trenchcoat met een chique jurk en boots tot de knie. Voeg hier een elegante knit aan toe om jouw outfit te upgraden. Of probeer verschillende stoffen en texturen te mixen. Ga bijvoorbeeld voor een zwart leren rok en combineer deze met een grof gebreide trui of satijnen top om een interessante look te creëren.

Heb je interesse in de verkoop van LA STRADA UNICA of heb je een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Isabel van Balen Sales & Product Responsible La Strada Unica T: +31204564554 M: +31653119257 E: isabel.balen@bestseller.com

Showroom Krijgsman 15 - 18 | 1186 DM | Amstelveen

Beeld: La Strada Unica Pre-Fall 2022, via Bestseller.